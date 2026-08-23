哈萨克斯坦7个参选政党领导人均完成库鲁尔泰选举投票

（哈萨克国际通讯社讯）8月23日，参加哈萨克斯坦首届库鲁尔泰议会选举的7个政党领导人均已前往投票站完成投票。多名政党领导人在投票后表示，此次选举是哈萨克斯坦政治生活中的历史性事件，并呼吁选民积极行使自己的选举权。

率先参加投票的是公正党（Әділет）主席艾别克·达杰拜（Айбек Дәдебай）。

Фото: «Әділет» партиясы

随后，乡村党（Ауыл）主席海拉特·艾图加诺夫（Қайрат Айтуғанов）在位于阿斯塔纳伊曼诺夫街4号的第83号投票站完成投票。

Фото: «Ауыл» партиясы

艾图加诺夫将当天称为哈萨克斯坦具有历史意义的一天。

“我履行了自己的公民责任，为哈萨克斯坦的未来投下了自己的一票。今天是一个重要的日子，是哈萨克斯坦迈向新方向的一天。我认为这是一个非常重要的时刻，也相信这一天将成为哈萨克斯坦美好未来的开端。”他说。

哈萨克斯坦人民党（Қазақстан Халық партиясы）主席努尔苏丹·绍卡诺夫（Нұрсұлтан Шоқанов）在设于阿斯塔纳国家学术图书馆的投票站参加投票。

Фото: Ақбота Күзекбай

完成投票后，绍卡诺夫向记者表示，当天对于国家具有重要意义。

“今天，我们确实感受到了节日般的氛围。这是非常重要的一天，其意义怎么强调都不为过。我认为，无论今天最终结果如何，所有哈萨克斯坦人民以及我们的国家都将从中受益。”他说。

巴伊塔克绿党（Baytaq）主席阿扎马特汗·阿米尔塔耶夫（Азаматхан Әміртаев）也参加了投票。他表示，这是哈萨克斯坦历史上首次举行库鲁尔泰议会选举，也是总统推动政治改革的具体成果。

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“今天是历史性的一天。我国历史上首次选举库鲁尔泰议会，这是总统启动的政治改革迈出的具体一步。我今天是以一名普通选民的身份来到这里，我的一票与现场排队的任何一名选民完全平等。这正是今天的意义所在。”阿米尔塔耶夫说。

全国社会民主党（ЖСДП）主席阿斯哈特·拉希姆扎诺夫（Асхат Рақымжанов）在第332号投票站参加投票。

Фото: Венера Жоламанкызы / Kazinform

拉希姆扎诺夫表示，这一天受到社会长期期待，新代表机构——库鲁尔泰议会将在此次选举后产生。

“我们期待已久的一天终于到来了。关于这一天，人们谈论了很多，我们也一直在等待。今天，一个新的代表机构——库鲁尔泰将产生。我想借此向所有哈萨克斯坦人民表示祝贺。这一天将被载入历史，再过几个小时，今天本身也将成为历史。”他说。

共和国党（Respublica）主席阿依达尔别克·霍扎纳扎罗夫（Айдарбек Қожаназаров）在位于阿斯塔纳第101学校的第256号投票站参加投票。

Фото: respublica-partiyasy.kz

他表示，哈萨克斯坦正在进入一个新的发展阶段。

“独立以来首次举行库鲁尔泰议会选举，具有特殊而重大的历史意义。我们正站在一个决定国家未来的重要阶段起点，与总统、与人民一道书写新的历史。哈萨克斯坦正在迈入新时代。愿强大、进步、公正的哈萨克斯坦新时代由此开启！”他说。

“光明道路”民主党（Ақ жол）主席达妮娅·叶斯帕耶娃（Дания Еспаева）在完成投票后表示，首次举行库鲁尔泰议会选举是哈萨克斯坦历史上的重要时刻。

“我认为，今天对于哈萨克人民而言是一个重要的节日。我国历史上首次举行库鲁尔泰议会选举。我相信，人民会积极前往投票站，作出自己的选择。”叶斯帕耶娃说。

Фото: "Ақ жол" партиясы

当天，参加此次选举的7个政党领导人均已完成投票。

哈萨克斯坦首届库鲁尔泰议会选举于8月23日在全国举行，共设10423个投票站。

今年7月1日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署关于举行哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰议会选举的总统令。

哈萨克斯坦中央选举委员会已完成7个参选政党候选人名单的注册工作。参加此次选举的政党分别为公正党、全国社会民主党、巴伊塔克绿党、哈萨克斯坦人民党、乡村党、“光明道路”民主党和共和国党。

此次共有545名候选人角逐库鲁尔泰议会145个议席。