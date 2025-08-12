哈萨克斯坦7月空缺职位逾10万 求职活跃度显著提升

从地区分布看，职位空缺增长最明显的地区包括阿拉木图州（+28%，增至4,200个）、克孜勒奥尔达州（+20%，增至2,800个）、阿拉木图市（+20%，增至7,900个）和北哈州（+17%，增至4,700个）。降幅最大的地区则为江布尔州（-57%，降至3,300个）和突厥斯坦州（-45%，降至5,600个）。

从行业来看，7月发布职位最多的为教育领域（20,000余个）、其他服务业（16,500个）、医疗卫生（10,600个）以及制造业（7,700个），这四大领域合计占所有职位的57%。其中教育行业每四个职位中就有一个位于阿斯塔纳和阿拉木图。

具体职业中，需求量最大的为护士（2,200个）、幼儿教师（1,900个）和机动车司机（1,800个）。

从技能要求看，高技能岗位需求占比有所上升，7月发布32,900个（占31.4%）；无技能工人岗位需求也有所增长，达44,300个（占42.3%）；中等技能岗位需求占26.3%（27,600个）。

简历提交量在全国所有地区均出现增长，其中增幅最大的为奇姆肯特市（+54%，达19,600份）、克孜勒奥尔达州（+46%，达9,300份）和阿特劳州（+38%，达10,400份）。

薪酬方面，求职者期望最高的岗位包括飞行员（平均180万坚戈）、测试与设备调试部门主管（约150万坚戈）以及IT技术总监（约140万坚戈）。实际提供最高薪酬的实体经济岗位则包括：采矿业工区副主管（自756,000坚戈起）、工区主管（约747,000坚戈）及总工程师（约668,000坚戈）。

总体来看，进入夏季中期后，在季节性需求高峰过后，雇主活跃度出现部分回落，但求职者兴趣持续增长，尤其是在教育领域高技能岗位的竞争更加活跃。

【编译：达娜】