哈通社7月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月10日，星期五

7月10日是阳历一年中的第191天 （闰年第192天） ，离全年的结束还有174天。

世界各国/地区节日：

巴哈马独立日 巴哈马，全称巴哈马国，位于西印度群岛最北部，美国佛罗里达州东南海岸对面，古巴东北侧。1973年7月10日，巴哈马宣告独立（独立日、国庆日），为英联邦成员国。

毛里塔尼亚武装力量日 毛里塔尼亚伊斯兰共和国，通称毛里塔尼亚，是西非阿拉伯国家之一。与阿尔及利亚、西撒哈拉、马里、塞内加尔接壤。每年7月10日为毛里塔尼亚武装力量日。

尼古拉·特斯拉诞辰日 尼古拉·特斯拉，塞尔维亚裔美籍发明家，物理学家，机械工程师，电机工程师和未来学家。被认为是电力商业化的重要推动者，并因主要设计了现代交流电力系统而最为人知。在迈克尔·法拉第发现的电磁场理论的基础上，特斯拉在电磁场领域有着多项革命性的发明。尼古拉·特斯拉于1856 年 7 月 10 日出生。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 阿拉木图市“十月革命50周年”体育场正式以摔跤手乔拉克的名字重新命名。

2006年 克孜勒奥尔达作家阿穆尔汗·巴克尔吾勒研究阿拉什领袖人物穆斯塔法•朔海的著作《穆斯塔法•朔海》在土耳其出版发行。

2013年 西哈州考古学家们发掘出证实哈萨克斯坦存在中世纪城市文明的古物。

2015年 俄罗斯总统普京向哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫授予亚历山大•涅夫斯基勋章，感谢他在推动俄哈双边关系发展和欧亚一体化进程中所作出的杰出贡献。

2017年 里约残奥运会金牌得主、哈萨克斯坦运动员祖尔菲亚•哈比杜丽娜在德国柏林举行的世界残疾人游泳公开赛200米自由泳决赛中以03:26.65的成绩打破该项世界纪录获得金牌。

2018年 由联盟2-1a型运载火箭搭载的“进步”MS-09货运飞船自拜科努尔航天发射中心成功发射。在发射后的第3小时40分钟，飞船在环绕地球运行2圈后，成功同国际空间站完成对接，比预定时间提早9分钟。

2018年 哈萨克斯坦“精神复兴国家规划”委员会与英国剑桥大学出版社签署合作备忘录，启动现代哈萨克斯坦文学作品翻译、出版和发行项目。

2019年 哈萨克斯坦考古学家在东哈萨克斯坦州的“皇家陵墓”遗址发掘出一组造型独特的鹿形金饰。这些金饰具有环形围栏、金鬃毛、大量金箭形饰品和珠饰等特征，在欧亚大陆范围内独一无二，具有重要的历史和文化价值。

2020年 考古学家在突厥斯坦州阔勒托别遗址发掘出一批珍贵的首饰制作工具。这些工具是哈萨克斯坦南部考古遗址中非常罕见，对于研究哈萨克民族传统珠宝制作工艺具有重要意义。

2021年 卡拉干达市为纪念独立初期杰出政治家苏丹·多斯马甘别托夫，为其竖立了一座铜像。

2022年 “哈萨克斯坦”展馆在莫斯科举办的“人民友谊”好客节上荣获展览成就金奖。

2023年 哈萨克斯坦驻俄罗斯叶卡捷琳堡总领事馆举行开馆仪式。

2023年 外交部发言人宣布，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间的国家边界划定工作完全结束。