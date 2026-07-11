哈通社7月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月11日，星期六

7月11日是阳历一年中的第192天（闰年第193），离全年的结束还有173天。

世界各国/地区节日：

蒙古国那达慕 “那达慕”是蒙古语，意为“娱乐、游戏”，以表示丰收的喜悦之情。那达慕大会是蒙古族历史悠久的传统节日，在蒙古族人民的生活中占有重要地位。那达慕是蒙古国人民的体育盛会。那达慕大会的内容主要有摔跤、赛马、射箭、套马、下蒙古棋等民族传统项目，有的地方还有田径、拔河、篮球等体育项目。

世界人口日（英语：World Population Day），源于1987年7月11日世界50亿人口日。现在每年的7月11日为世界人口日。1987年7月11日，在前南斯拉夫出生了一位婴儿，联合国将其象征性地认定为世界第50亿个人。这标志着世界人口终于突破50亿。当时联合国人口活动基金会提议，将这一天命名为世界50亿人口日。1989年，联合国发展规划署理事会在其第89/46号决定中建议国际社会把每年的7月11日定为世界人口日，以便把重点放在紧迫性的人口总体发展计划和解决这些问题的方案。

中国航海日 该日是由中国国务院于2005年5月批准的一项纪念日。中国国务院决定自2005年起每年7月11日定为中国航海日，同时作为世界海事日在中国的实施日期。设立此纪念日旨在纪念中国首位航海家郑和。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1977年 哈萨克斯坦矿物原材料研究所成立。

1997年 黎巴嫩驻哈萨克斯坦大使馆举行著名医学家、哲学家、心理学家、音乐家阿布·纳斯尔·阿尔法拉比的阿拉伯语作品集介绍仪式。

2006年 阿拉木图市举行俄罗斯工商会中亚代表处开业典礼。

2007年 阿克托别州11个村庄和2个乡镇更名为哈萨克语名称或以著名历史人物名字重新命名。

2012年 俄罗斯百科全书家尼古拉·涅波姆尼亚什奇将哈萨克斯坦萨热阿尔卡草原的神秘之光列入世界奇迹名录。这些光线通常在傍晚时分出现在地平线上，有时也会出现在两三公里远的地方。光线忽明忽暗，最终突然消失。尽管已知光线出现的地方没有任何居住区，但每个人都能看到光线。

2013年 哈萨克斯坦歌手玛丽亚·穆德里亚克在国际歌剧演唱家比赛“贝尔维德”中跻身世界十大女高音之列。

2015年 哈萨克斯坦歌星迪玛希在白俄罗斯维捷布斯克举行的斯拉夫集市国际艺术节中获得总冠军。

2019年 国防部中央陆军体育俱乐部运动员谢尔盖·齐鲁利尼科夫再次刷新吉尼斯世界纪录。他用一只手在1分钟48秒内将10个平底锅钉在3厘米厚的木板上。

2020年 在联合国发布的全球电子政务发展排名中，哈萨克斯坦位居独联体国家首位。

2021年 哈萨克斯坦“Sazgen Sazy”民俗音乐团推出一首全新歌曲，以纪念英国著名歌手弗雷迪·默丘里。这首歌融合了哈萨克民族乐器冬不拉、杰特艮（哈萨克竖琴）、库布兹、三弦琴、斯布孜格（哈萨克吹笛）等独特的声音。

2022年 著名网球运动员叶列娜·热巴金娜凭借突出的体育成绩和对国际合作的贡献，荣获二级“友谊”勋章。