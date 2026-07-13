哈通社7月13日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月13日，星期一

7月13日是阳历一年中的第194天（闰年第195天），离全年的结束还有171天。

世界各国/ 地区节日：

哈萨克斯坦国家安全机构工作人员日 每年7月13日为国家安全机构工作人员日。1992年7月13日，根据总统令，哈萨克斯坦国家安全委员会成立。

黑山独立日 黑山意即“黑色的山”，是位于巴尔干半岛西南部、亚得里亚海东岸上的一个多山国家。黑山于1878年柏林会议中正式被承认为独立国，成为全球第27个独立国家。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2005年 纳扎尔巴耶夫总统出席布拉拜度假区“阔克谢套”公园酒店开业典礼。

2007年 塔拉兹市开设江布尔州安全机构历史博物馆。

2009年 哈萨克斯坦驻匈牙利大使被当选为国际东方民族艺术节荣誉主席。

2015年 哈萨克斯坦健康营养学院在阿拉木图市举行营养食物介绍会。

2017年 哈萨克斯坦武装力量军事历史博物馆展出“金人”复制品、伟大诗人江布尔•贾巴耶夫的冬不拉及私人物品、巴勒普克毕官的头盔等珍贵物品。

2018年 哈萨克斯坦巴甫洛达尔市乌索尔斯克小区内安放了著名作曲家、民歌表演者玛依拉·沙姆苏特迪诺娃的半身像。她的作品《玛依拉》从20世纪30年代开始在中国流传，主要内容是教育青年们珍惜青春时光，莫虚度光阴。

2020年 为悼念因新冠疫情离世的公民，全国各地于阿斯塔纳时间12点举行了一分钟的默哀。

2021年 哈萨克斯坦作家、剧作家杜拉特·伊萨别阔夫的书籍首次以瑞典语出版。

2021年 为纪念哈萨克族杰出诗人、民间文学大师江布尔·贾巴耶夫诞辰175周年，阿克莫拉州哈布杜林县博物馆举办了名为“阿拉什之子——江布尔”的巡回展览。

2022年 塔勒德库尔干驻军空降突击旅举行了苏联英雄伊万·潘菲洛夫半身像揭幕仪式。