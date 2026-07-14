哈通社7月14日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月14日，星期二

7月14日是阳历一年中的第195天（闰年第196天），离全年的结束还有170天。

世界各国/地区节日：

法国巴士底日 法国国庆日，定于每年的7月14日，以纪念在1789年7月14日巴黎群众攻克了象征封建统治的巴士底狱，从而揭开法国大革命序幕。到了1879年，为了纪念法兰西第一共和国的建立，法国政府宣布把7月14日定为国庆日。哈萨克斯坦与法国于1992年1月25日建立外交关系。

伊拉克共和国日 伊拉克共和国，位于亚洲西南部，阿拉伯半岛东北部，阿拉伯人占全国总人口的73%，库尔德人占21%。该国穆斯林占人口的95%，其中什叶派穆斯林占54%、逊尼派穆斯林占41%。1958年7月14日以阿卜杜勒·卡里姆·卡塞姆为首的“自由军官组织”推翻费萨尔王朝，成立伊拉克共和国。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1997年 根据总统令，哈萨克斯坦原子能工业公司成立。

1998年 哈萨克斯坦属里海地区开始钻第一口深井。

2005年 哈萨克斯坦驻吉尔吉斯斯坦大使馆举行开馆仪式。

2005年 阿拉木图市开设中亚保护人权穆斯林委员会总部。

2012年 美国加利福尼亚州珠宝商Nadine Krakov Collection在ebay拍卖了世界上最昂贵的哈萨克民族塔基亚帽，该塔基亚帽属于17世纪。

2014年 哈萨克斯坦代表出席在阿塞拜疆首都巴库举行的首届全球青年政策论坛。

2016年 哈萨克斯坦芭蕾舞明星、阿斯塔纳歌剧院主唱巴合提亚尔•阿达穆詹在伊斯坦布尔举行的第5届国际芭蕾舞演员大赛中获得冠军。

2018年 哈萨克斯坦“Bastau”冬不拉组合在国际大赛中获得冠军。

2019年 塞梅市急救医院开设全新的高科技联合外科手术中心。