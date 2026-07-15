哈通社7月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月15日，星期三

7月15日是阳历一年中的第196天（闰年第197天），离全年的结束还有169天。

世界各国/地区节日：

世界青年技能日 为提高对投资青年技能发展重要性的认识，联合国大会在其通过的第A/RES/69/145号决议中宣布，将7月15日设立为世界青年技能日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦与罗马尼亚建立外交关系。

2005年 塞梅哈萨克金融-经济研究院为卡班拜勇士设立纪念碑。

2009年 哈萨克斯坦引进欧洲汽车尾气排放标准（欧II标准）。

2010年 布鲁塞尔举行题为«哈萨克斯坦担任欧安组织主席：结果与新挑战»的圆桌会。

2015年 越南阿拜科学文化中心举行"百步计划"国家建设介绍仪式。

2018年 哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫菁英学校学生努尔道列特·陶梅尔艮诺夫在雅库茨克国际科学博览会竞赛中，展示了他利用 GloveSpeaker 手套从手语合成口语的项目，并获得了特等奖。

2018年 第14届亚洲7-17岁学龄儿童国际象棋锦标赛在斯里兰卡卡拉图拉举行，来自哈萨克斯坦阿特劳的9岁棋手扎琳娜·努尔哈利耶娃获得了快棋和闪电战的金牌。

2019年 哈萨克斯坦选手阿迪勒汗·马肯在维捷布斯克市举行的斯拉夫集市国际艺术节上赢得流行歌曲演唱大赛中荣获大奖。

2021年 捷克共和国奥洛穆茨市举办了一场残疾人田径公开赛，来自全球八个国家的顶尖运动员齐聚赛场。哈萨克斯坦派出九名运动员参加铅球、标枪、铁饼掷远、跳远和短跑等项目比赛，并取得了优异成绩，共斩获18枚奖牌，其中包括5枚金牌、6枚银牌和7枚铜牌。

2022年 来自哈萨克斯坦的四位裁判员首次集体亮相“大满贯”赛事温网公开赛。