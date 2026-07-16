哈通社7月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月16日，星期四

7月16日是阳历一年中的第197天 （闰年第198天） ，离全年的结束还有168天。

世界各国/地区节日：

维希法国种族迫害和反犹行动受害者国家纪念日 80年代末90年代初的一系列维希战犯审判、维希犹太人档案事件过后，1992年，迎来了«冬季赛车场大搜捕事件»50周年纪念。50年前的7月16日、17日，13152名犹太人被维希警察抓捕，关押到今天巴黎15区的冬季赛车场，后被遣送至奥斯维辛集中营，绝大多数人惨死在那里。1992年7月16日这天，密特朗总统出席了在冬季赛车场举行的悼念活动并敬献了花圈。国民议会财政委员会主席、社会党人让·勒加雷克(Jean le Garrec)向国民议会提出立法动议，建议将7月16日定为维希法国迫害犹太人国家纪念日。这项提议得到了社会党和共产党人的支持。终于，在各方的努力下，1993年2月4日，密特朗总统颁布总统令，确定设立«‘维希法国'(1940-1944)种族迫害和反犹行动受害者国家纪念日»。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1999年 前教科文组织总干事费德里科·马约尔在会议上授予阿斯塔纳市“和平城市”奖状。

2011年 阿斯塔纳时间05:16分，拜科努尔火箭发射场成功发射哈萨克斯坦Kazsat-2卫星。

2012年 阿斯塔纳航空公司开通阿斯塔纳-鄂木斯克直飞航线。

2014年 阿拉木图“琼布拉克”高山化雪度假区开通哈萨克斯坦第一条专业山地自行车运动跑道。

2016年 哈萨克斯坦国产影片参加Amazing Thailand Film Challenge国际电影节。

2017年 哈萨克斯坦运动员耶尔詹·萨勒穆克烈耶夫在德国残疾游泳公开赛中获得了2枚金牌。

2020年 《纽约时报》刊登文章，讲述了来自阿克苏的前铁路工人伊曼别克·泽依肯诺夫将歌曲《Roses》改编成热门歌曲的故事。

2021年 哈萨克斯坦代表团参加了由美国国际宗教自由委员会主办、美国国会协办的国际宗教自由峰会。

2023年 在约旦首都安曼举行的亚洲青少年摔跤锦标赛上，哈萨克斯坦U15国家青少年队一天收获四枚金牌。