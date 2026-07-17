哈通社7月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月17日，星期四

7月17日是阳历一年中的第198天 （闰年第199天） ，离全年的结束还有167天。

世界各国/地区节日：

世界表情符号日 第一个表情符号是由日本的栗田穰崇在1990年代创造出来，并由日本三大电信业者NTT DoCoMo、au / KDDI 、Softbank共同开发，在2002年7月17日苹果的Macworld大会上，iCal的日历图示出现，因此Emoji中的日历图示就订为7月17日。

韩国制宪日 每年7月17日为韩国制宪日。1948年7月17日，大韩民国制定宪法。

国际刑事司法日 1998年7月17日，联合国120个会员国在罗马通过《罗马规约》，在世界历史上首次成立一个常设国际刑事法院，以追究犯下最不人道罪行的肇事者的责任。2001年7月1日，《罗马规约》正式生效。2010年6月，国际刑事法院罗马规约缔约国决定将7月17日设立为国际刑事司法日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1998年 哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦签署关于国家边境划分的相关协议。

2006年 哈萨克斯坦央行发行“哈萨克斯坦岩刻”系列 “马车"为名的纪念银币。

2009年 记载纳扎尔巴耶夫至今为止所获成就的《哈萨克斯坦：世纪之交》专著在阿拉木图市举行首发仪式。

2010年 纳扎尔巴耶夫出席在阿拉木图举行的欧安组织成员国外交部长非正式会议。

2016年 巴弗洛达尔学生阿米尔•穆罕默德阿里在香港举行的国际奥林匹克数学竞赛中荣获金牌。

2017年 西班牙国王费利佩六世授予纳扎尔巴耶夫"伊莎贝拉"勋章。

2019年 哈萨克斯坦知名歌手迪玛希•库达伊别尔艮的新歌《Couldn’t Leave》正式发布。

2019年 “贝纽——阿克吉格特——乌兹别克斯坦边境”公路正式通车。

2020年 哈萨克斯坦国家电影支持中心和“哈萨克电影”股份有限公司正式合并，共同支持本国电影产业的发展。

2020年 阿拉伯语书籍《哈萨克斯坦人民铭记阿拜箴言》在埃及出版。埃及著名学者哈立德·赛义德·加内姆在书中阐释了伟大诗人阿拜的《箴言》意义、哲学内涵、对民族教育和世界观、道德和法律问题的看法。

2023年 哈萨克斯坦少年歌手胡拉来·梅冉姆别克获得“维捷布斯克斯拉夫集市”歌唱比赛第三名。