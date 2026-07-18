7月18日——哈萨克斯坦武装力量军事象征日

军事象征不仅是国家主权的重要体现，也是军队传统的重要组成部分。它们象征着国家独立、爱国主义精神传承，以及武装力量始终做好保卫国家安全准备的坚定信念。

Фото: Қорғаныс министрлігі

哈萨克斯坦武装力量军事象征体系主要包括各军种旗帜、军事单位战斗旗帜以及武装力量专属标识。每一项军事象征都凝聚着哈萨克斯坦军队的发展历程、荣誉传统和核心价值理念。

军事象征拥有悠久的历史渊源。在突厥民族传统文化中，战斗旗帜和部落印记曾被视为凝聚力量与展现勇气的重要象征。在哈萨克汗国时期，旗帜更被赋予自由、独立和军事荣誉的意义，守护旗帜被认为是每一名战士义不容辞的神圣责任。

Фото: Қорғаныс министрлігі

自哈萨克斯坦独立并建立武装力量以来，国家逐步形成了一套将哈萨克民族历史文化遗产与现代国家军事传统相融合的象征体系。

哈萨克斯坦武装力量军徽由五角星、放射状太阳图案和展翅飞翔的雄鹰组成，象征和平、自由、精神力量以及守护祖国的坚定意志。同时，各军种也拥有体现自身职责特点和战斗传统的专属旗帜。

战斗旗帜是军事单位荣誉、英勇精神和光辉历史的重要象征，记录着部队的发展历程和取得的战斗功绩。按照传统规定，只有在服役期间表现突出、取得优异成绩的军人，才有资格在战斗旗帜旁合影留念。

Фото: Қорғаныс министрлігі

据哈萨克斯坦国防部消息，庆祝军事象征日旨在弘扬军队传统，推动爱国主义教育传承发展，同时进一步增强社会对哈萨克斯坦武装力量历史功绩和荣誉传统的认同与尊重。