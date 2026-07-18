哈通社7月18日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月18日，星期六

7月18日是阳历一年中的第199天 （闰年第200天） ，离全年的结束还有166天。

世界各国/地区节日：

美国热狗日 热狗是一种让人联想到棒球场或游乐园的神奇夏日的食物。美国热狗和香肠委员会创建了7月18日美国热狗日，以纪念全美热狗。全美热狗日旨在欣赏热狗。1991年举办了第一届全国热狗日，在国会山上举办了热狗午餐会。从那时起，向国会山的工作人员，立法者，机构官员和棒球传奇人士提供热狗已成为传统。

纳尔逊·曼德拉国际日 联合国于2009年11月正式宣布，每年的7月18日（曼德拉的生日）为纳尔逊·曼德拉国际日（或曼德拉日），并且于2010年7月18日举行第一次联合国曼德拉日。然而，其他团体于2009年7月18日己开始庆祝“曼德拉日”。

乌拉圭宪法日 每年7月18日为乌拉圭宪法日，以纪念1830年7月18日该国颁布第一部宪法。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1907年 传承喀山古典木结构清真寺的世纪图纸，一座未动用一颗铁钉的精美全木质伊斯兰建筑珍品在塞梅揭幕。

2013年 哈萨克斯坦在罗马尼亚第一大内河港口城市加拉茨正式开设荣誉领事机构。

2014年 阿斯塔纳全新智慧法院大厦宣告落成，50间数字化审判厅全面集成全流程音视频存证及自动化庭审邮件、短信通知系统，实现法治行政的高效便民。

2014年 纳扎尔巴耶夫大学低碳科技园开园。校区落成占地超两千平方米的全新新能源实验基地，全面重装配备光伏、风力、地源热泵及太阳能集热等系统，专注攻克可再生能源量测核心课题。

2016年 《1941.布列斯特要塞.哈萨克斯坦》一书首次公布布列斯特要塞保卫战中牺牲哈萨克斯坦烈士们的名单。

2016年 哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦共有的西部天山被联合国教科文组织列入世界遗产名录中。

2016年 哈萨克斯坦少女哈丽娜·纳吉梅迪诺娃在意大利举行的“Sun of Italy”跨国才艺大赛中，获得联合国教科文组织国际舞蹈理事会认证的特等奖章。

2017年 正在韩国海军学院进修的哈萨克斯坦学员巴赫提亚尔·库伊肯在韩国庆州举行的业余拳击比赛中夺得金牌。

2018年 哈萨克斯坦艺术家、ATOM项目名誉大使卡热普别克•库尤科阔夫荣获国际“无核未来奖”。

2019年 为纪念因公殉职的女警员、阿克莫拉州内务厅医疗服务处处长博塔戈兹·比扎诺娃，阔科舍套市揭幕纪念碑。

2023年 在对沙特阿拉伯进行国事访问期间，托卡耶夫总统在麦地那先知寺获准进入极少对非沙特政要开放的先知核心圣冢进行至高瞻仰，随后领衔出席了首届“中亚-海合会”多边元首峰会。

2024年 全球首创基于国资穿透的“数字坚戈”专款标记链路启用。国家银行联合多方成功完成第二阶段“数字坚戈”试点：将来自国家基金的专项建设资金在发行端全闭环“标记打码”，穿透式追溯至“多斯托克-莫因特”扩建铁路线的最末端包工企业，通过履约支付技术手段彻底清零公共资金非目标挪用风险。

2024年 哈语拟真AI数字人助手“Umay”在NU面世。智能系统研究院（ISSAI）基于自主研发的最先进语音识别与文本生成底层大模型，推出拥有哈萨克语母语交互能力的超现实女相虚拟助手。

2025年 总统签署新一轮深化财税体制改革法案，强力削减30%的涉税报表，合并裁撤五分之一的繁复杂税，并将增值税基准税率精细化调整为16%。

2025年 考古队在卡拉干达州发掘出青铜古人类双层石砌护墙半地穴居所，并出土了带有几何回纹的古陶器碎片与精细打磨的金属短刃。

2025年 来自卡拉干达的残疾人游泳名将阿克纳扎尔·穆塔利波夫，历时13小时不间断劈波斩浪，成功完成20公里横跨巴尔喀什湖两岸的惊天壮举，刷新独肢人类极限纪录。