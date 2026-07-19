哈通社7月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月19日，星期日

7月19日是阳历一年中的第200天 （闰年第201天） ，离全年的结束还有165天。

世界各国/地区节日：

尼加拉瓜改革胜利日1979年7月19日，尼加拉瓜人民在桑地诺民族解放阵线的领导下推翻了长达40年的索摩查家族的独裁统治，获得了革命胜利。这一天被命名为尼加拉瓜革命胜利日，即国庆日。

日本女性部长日 1960年7月19日，Masa Nakayama成为首位获得部长称号的日本女性。Masa Nakayama被任命为卫生部部长。由此，7月19日这一天被定为女性部长日，是一个非正式节日。

哈萨克斯坦冶金行业工作者日 根据纳扎尔巴耶夫总统2003年11月15日的命令，每年7月第三个星期日被定为冶金行业工作者日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1929年 突厥斯坦——西伯利亚铁路首列筑路专列进站，标志着横跨荒漠峡谷、连接西伯利亚粮仓与中亚棉产区的世纪工程进入关键收官阶段。

1938年 依托探明储量位居世界第二、品质绝无仅有的南肯佩尔赛铬铁矿矿床，唐斯高矿山选矿厂在阿克托别州正式创立。

1963年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国部长理事会决议，西哈州农业学院正式成立。

1996年 亚特兰大奥运会拉开帷幕，哈萨克斯坦首次作为独立国家参与夏季奥林匹克运动会。哈萨克斯坦代表团共斩获3金、3银、4铜，位列金牌榜第24位。

2010年 中国著名作家苏叔阳的著作《中国读本》哈萨克语版正式出版发行。

2010年 上线上海合作组织官方战略信息发布平台正式开通，全面统筹地区反恐与多边多语种媒体矩阵。

2011年 国防部正式组建覆盖各军兵种及区域司令部的全军士官咨询和监督核心机构，旨在刚性规范基层带兵纪律与士官职业化育人环境。

2012年 哈萨克斯坦与澳大利亚建交20周年庆典招待会在新加坡举行。

2013年 东哈州天才少儿芭蕾舞校在欧洲跨国大赛中火力全开，斩获3金4银4铜，传统曲目《花之圆舞曲》赢得国际主流评委满分。

2014年 哈萨克斯坦特种狙击方队勇夺“金鹰-2014”跨国军警大比武冠军。

2017年 哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮荣获亚洲金曲大赏“海外最受欢迎歌手”奖。

2018年 哈萨克斯坦青年歌手叶尔纳尔•萨德尔巴耶夫在白俄罗斯举行的第27届“斯拉夫集市”国际艺术节中荣获第一名。

2018年 在对塔尔巴哈台县埃列克萨兹古墓群遗址的发掘过程中，考古人员发现了一座斯基泰贵族墓葬。该墓葬年代可追溯至公元前八至七世纪，出土了大量珍贵文物，其中许多文物具有独特的艺术和历史价值，在其他墓葬中鲜有发现。

2021年 库斯塔奈市举行举行隆重仪式，为著名学者、我国教育界先驱肯哲哈利·萨尕迪耶夫揭幕纪念碑。

2023年 在首届中亚-海合会峰会上，国家元首建议启动多边农业部长级常态化会商机制，宣布哈方已备妥覆盖100项核心品类的农牧物资流，全面对接海湾阿拉伯国家食品安全战略。

2024年 总统签署公报，向全国奋战在工业生产第一线的22名“荣誉勋章”获得者及41名“劳动光荣勋章”获得者授衔。