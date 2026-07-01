哈通社7月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月1日，星期三

7月1日是阳历年的第182天（闰年第183天），离全年结束还有183天。

世界各国/地区节日：

国际建筑日1985年6月9日，国际建筑师协会在旧金山召开的第63届理事会上通过决议，将每年的7月1日定为«世界建筑日»，以促进建筑事业的共同进步、感谢那些为人类创造了生活空间的人们。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1958年 连接哈萨克斯坦与西伯利亚、乌拉尔、伏尔加地区、吉尔吉斯斯坦和中亚的总长为1.1万公里的哈萨克铁路正式成立。

1993年 哈萨克斯坦共和国与卡塔尔国签署关于两国建立外交关系的联合公报。

1994年 哈萨克斯坦宇航员塔勒哈特•穆萨巴耶夫开始了为期176天的太空任务。

2013年 哈萨克斯坦首个国有体育频道哈萨克体育频道Kazsport（现Qazsport）正式运营。

2018年 哈萨克斯坦民众迎来首个“国家冬不拉日”。

2018年 阿斯塔纳新建杰特苏公园开园，为徒步旅行者开辟了景观步行区和安静休闲区。

2020年 考古学家在阿拉木图州阿克苏县境内发掘了一系列属于巴泽雷克文化的墓葬，这是该文化迄今为止发现的最南端遗迹。这一发现表明，阿尔泰山脉古代部落不仅生活在现代俄罗斯、蒙古和东哈萨克斯坦的交界地带，也曾生活在伊犁河谷地区。

2021年 为庆祝哈萨克斯坦国家冬不拉日，土耳其首都安卡拉举办了一系列精彩纷呈的活动，活动同时在多处土耳其地标性建筑展开，包括历史悠久的埃斯特根城堡、安卡拉城堡、突厥斯坦大厦、土耳其总统府图书馆以及土耳其历史博物馆。

2021年 为进一步提升不动产登记文件安全性和便捷性，开始对不动产登记文件赋予二维码。

2021年 纳扎尔巴耶夫国际机场新增CIP贵宾厅，为旅客提供更加舒适尊贵的出行体验。

2023年 《哈萨克斯坦共和国哈萨克犬种保护和推广法》正式生效。

2023年 哈萨克斯坦科学和高等教育部遗传和生理研究所科研人员在权威学术期刊《基因》上发表研究成果，首次公布杂交骆驼的全基因组测序（WGS）数据。

2023年 为庆祝第25个首都日，哈萨克斯坦央行正式推出了一款纪念币«ASTANA. 25 JYL»。