7月20日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

24个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 470.32（-0.21坚戈），外汇交易总额为2.0863亿美元（-1.5107万美元）。交易过程中，最低报价为1:469.76坚戈，最高报价为1:471.70坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 538.00（-1.07坚戈），外汇交易总额为93.4万欧元（-33万欧元）。交易过程中，最低报价为1:537.79坚戈，最高报价为1:538.51坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.9989（-0.0099坚戈），外汇交易总额39.6538亿卢布（-12.4485亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.9750坚戈，最高报价为1: 6.0171坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.4820（+0.0037坚戈），外汇交易总额2154.9万元（+203.9万元）。交易过程中，最低报价为1:69.4330坚戈，最高报价为1:69.5520坚戈。