哈通社7月20日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结7月20日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

7月20日，星期一

7月20日是阳历一年中的第201天 （闰年第202天） ，离全年的结束还有164天。

世界各国/地区节日：

国际象棋日 每年7月20日为国际象棋日。该节日的设立旨在纪念世界国际象棋联合会的成立。世界国际象棋总会，是负责连系世界各国的国际象棋联合会的组织。 国际棋联于1924年7月20日在法国巴黎成立。

哥伦比亚独立日 哥伦比亚独立日为7月20日，也是哥伦比亚的国庆节。1810年7月20日哥伦比亚宣布独立。为了纪念这一重要的日子，哥伦比亚将7月20日定为国庆日和独立日。哈萨克斯坦与哥伦比亚于1992年9月23日建立外交关系。过肩之间的建立以外交关系。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 纳扎尔巴耶夫总统首次对泰国进行正式访问。

2005年 阿斯塔纳演出厅举行欧洲议会议员斯特鲁安·史蒂文森关于塞梅核试验场的题为«永远的悲伤»的照片展。

2011年 哈萨克斯坦首任总统博物馆举行主题为«皇家游戏»的展览会，展会展出各国元首和棋圣们向纳扎尔巴耶夫总统赠送的国际象棋。

2011年 巴甫洛达尔青年在泰国首都曼谷举行的国际物理奥林匹克竞赛中获得金牌。

2014年 北京开设首个冬不拉培训班。

2016年 哈萨克斯坦开放数据门户data.egov.kz正式上线。

2022年 哈萨克斯坦人民艺术家叶尔梅克·谢尔克巴耶夫的壁画出现在哈萨克斯坦首都。

2022年哈萨克斯坦选手叶姆贝尔迪·埃迪格在乌兹别克斯坦塔什干举行的2022年亚洲U17青年举重锦标赛上夺冠。他在比赛中以总成绩309公斤（136公斤+173公斤）创造了新的纪录。他获得了抓举银牌和挺举金牌。