7月21日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 469.22（-1.10坚戈），外汇交易总额为3.0722亿美元（+9858.9万美元）。交易过程中，最低报价为1:466.96坚戈，最高报价为1:471.35坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 535.71（-2.29坚戈），外汇交易总额为92.8万欧元（-5.45万欧元）。交易过程中，最低报价为1:533.41坚戈，最高报价为1:537.57坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.9641（-0.0348坚戈），外汇交易总额33.7333亿卢布（-3.9205亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.9332坚戈，最高报价为1: 5.9915坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.1707（-0.3113坚戈），外汇交易总额1855万元（-299.9万元）。交易过程中，最低报价为1:69.0169坚戈，最高报价为1:69.5320坚戈。