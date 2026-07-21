哈通社7月21日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结7月21日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

7月21日,星期二

7月21日是阳历一年中的第202天，离全年的结束还有163（闰年则还有164）。

世界各国/地区节日：

比利时国庆日每年7月21日是比利时国庆日，比利时于1830年脱离荷兰宣告独立，成立比利时王国，王位世袭，并推举利奥波德亲王担任国王，改称利奥波德一世，他于1831年7月21日登基，这天就成了比利时的国庆日。哈萨克斯坦与比利时于1992年8月18日建立外交关系。

土库曼斯坦医务工作者日 每年7月21日是土库曼斯坦全国医务工作者的节日。自2009开始庆祝，以纪念1995年«健康»国家规划的通过。

关岛解放日 关岛为美国的非合并建制属地，位于西太平洋的岛屿，为美国五个建立平民政府的属地之一。1941年12月7日，发生珍珠港事件数小时后，关岛被大日本帝国占领，日本占领约两年半期间，关岛人遭受斩首、强迫劳动、强暴及酷刑。美国军队于1944年7月21日夺回关岛，该日成为解放日以纪念战争胜利。自1960年代起，旅游业及驻岛美军消费为关岛经济两大支柱。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1917年 奥伦堡市举行首届哈萨克大会，大会中哈萨克知识精英们提议建立«阿拉什党»。

1958年 哈萨克交响乐团成立。

1971年 哈萨克苏维埃社会主义共和国《土地法》获得通过。

1993年 哈萨克斯坦与立陶宛政府在维尔纽斯签署关于自由贸易、国际客货运输、航空服务、铁路运输等方面合作协议。

1995年 为纪念《玛纳斯》史诗诞生1000周年、伟大诗人阿拜诞辰150周年，比什凯克举行国际阿肯弹唱会。

2010年 哈萨克斯坦代表团出席巴彦乌列盖省成立70周年庆典。

2011年 哈萨克斯坦与美国首次领事磋商会议在华盛顿举行。

2016年 哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆同俄罗斯国家地理频道联合举行«哈萨克斯坦-伟大草原国家»照片展。

2018 年 哈萨克斯坦选手伊琳娜·库兹涅佐娃在亚洲古典式摔跤、自由式摔跤和女子摔跤锦标赛上夺得金牌。

2022年 英国编辑克里斯·赖特的文章《哈萨克斯坦“一带一路”倡议：通往某处的道路》入围丝绸之路全球新闻奖（SRGNA）。

2022年 国家元首托卡耶夫参观了乔尔蓬阿塔的穆赫塔尔·阿乌埃佐夫故居博物馆。

2022 年 运动员诺拉·杰鲁托 (Norah Jeruto) 在 2022 年世界田径锦标赛上为哈萨克斯坦赢得历史性金牌。