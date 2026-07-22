7月22日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 467.61（-1.61坚戈），外汇交易总额为2.2938亿美元（-7784.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:466.45坚戈，最高报价为1:469.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 533.70（-2.01坚戈），外汇交易总额为43.8万欧元（-48.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:532.62坚戈，最高报价为1:534.84坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.9628（-0.0013坚戈），外汇交易总额31.8974亿卢布（-3.8359亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.9307坚戈，最高报价为1: 5.9960坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.0307（-0.1400坚戈），外汇交易总额5748.8万元（+3893.6万元）。交易过程中，最低报价为1:68.9180坚戈，最高报价为1:69.1921坚戈。