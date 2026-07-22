哈通社7月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月22日，星期三

7月22日是阳历一年中的第203天 ，离全年的结束还有162（闰年则还有163）。

世界各国/地区节日：

圆周率近似值日 圆周率近似值日有两天，7月22日（英国式日期记作 22/7，看成圆周率的近似分数）；或者4月26日，这天地球公转了大约两个天文单位距离，以地球公转轨道长度除以这距离等于圆周率。

波兰复兴节 每年的7月22日是波兰复兴节，它也是波兰的国庆日。1944年元旦，在工人党的倡议下，成立了全国人民代表会议，1944年7月22日，全国人民代表会议在海乌姆组成了波兰民族解放委员会，颁布了具有历史意义的《七月宣言》，宣告波兰新国家诞生。后来，7月22日被定为波兰国庆日，也是国家复兴日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与乌克兰建立外交关系。

1995年 哈萨克斯坦举行伟大诗人阿拜·库南巴耶夫诞辰150周年庆典活动。

2014年 联合国教科文组织国家委员会首次区域间会议在阿斯塔纳举行。

2014年 哈萨克斯坦8处历史文化遗产被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

2015年 阿拉木图1000周年纪念日被列入联合国教科文组织周年纪念日。

2016年 乌拉尔市举行首届Akzhaiyk Invest投资论坛。

2017年 第十三届欧亚大陆国际电影节“对电影艺术的贡献”奖被授予了哈萨克斯坦艺术传奇人物、人民艺术家毕布古丽•托列干诺娃。

2018年 哈萨克著名诗人、歌唱家、作曲家叶斯泰·别尔肯巴耶夫的后代向埃基巴斯图兹博物馆捐赠了他的个人物品。

2019年 哈萨克斯坦总统直属中央通讯服务中心宣告成立，这是一个国家信息通信平台，旨在建立政府机构与社会之间、政府机构与媒体之间的有效互动机制。

2021年 迪玛希·库达依别尔艮加入了新波浪-2021国际青年歌手大赛评审团。