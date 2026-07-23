7月23日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了7月23日坚戈兑换外币平均汇率结果。
35个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 466.22（-1.39坚戈），外汇交易总额为5.9368亿美元（+3.6430亿美元）。交易过程中，最低报价为1:464.65坚戈，最高报价为1:470.09坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 532.57（-1.13坚戈），外汇交易总额为419.5万欧元（+375.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:531.38坚戈，最高报价为1:535.87坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.9535（-0.0093坚戈），外汇交易总额75.7629亿卢布（+43.8655亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.9300坚戈，最高报价为1: 5.9876坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.9147（-0.1160坚戈），外汇交易总额4719.4万元（-1029.3万元）。交易过程中，最低报价为1:68.6939坚戈，最高报价为1:69.4531坚戈。