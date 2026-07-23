哈通社7月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月23日，星期四

7月23日是阳历一年中的第204天，离全年的结束还有161天。

世界各国/地区节日：

埃及解放日 阿拉伯埃及共和国 ，简称：埃及。面积100.145万平方公里。地跨亚、非两大洲，西连利比亚，南接苏丹，东临红海并与巴勒斯坦、以色列接壤，北临地中海。1952年7月23日，以纳赛尔为首的“自由军官组织”发动政变，推翻法鲁克王朝，成立“革命指导委员会”，掌握国家政权。

美国体育节 美国奥林匹克体育节是美国全国性的体育节日，是以奥运项目的高水平竞赛为主要特征，由美国奥委会具体承办，迄今已经举行了13届。1995年7月21日，第14届奥林匹克体育节在美国的科罗拉多斯普林斯正式开幕，8月1日结束。参赛运动员3000多人，37个体育项目，另有5个伤残人体育项目，这是美国奥委会组织的最大的全国性体育竞赛。

利比亚革命日 利比亚，全称阿拉伯利比亚人民社会主义民众国。位于非洲北部。首都的黎波里。阿拉伯语为国语，通用英语。每年7月23日为利比亚革命日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与格鲁吉亚，哥伦比亚等国家建立外交关系。

2004年 哈萨克斯坦成立石油质量银行。

2010年 隶属总统青年政策委员会第五次会议在阿斯塔纳召开。

2013年 首任总统纳扎尔巴耶夫在伦敦会见英国前首相戴维·卡梅伦。

2016年 德国施韦因富特举行欧洲九连珠播棋大赛。

2019年 哈萨克斯坦共和国数字发展、创新和航天工业部下属航空委员会的共和国太空通信中心JSC与国际卫星通信组织Intelsat全球销售和营销有限公司（Intelsat GS＆M）签署了合作协议。

2021年 哈萨克斯坦演员叶尔克布兰·达伊尔沃夫凭借电影《向日葵》中的出色演技荣膺戛纳电影节最佳亚洲男演员奖。

2021年 来自库斯塔奈的阿尔泰姆和亚历山大·库利克兄弟成功登顶世界最高峰之一——厄尔布鲁士山。