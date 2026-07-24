7月24日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

35个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 475.98（+9.76坚戈），外汇交易总额为4.9163亿美元（-1.0204亿美元）。交易过程中，最低报价为1:470.46坚戈，最高报价为1:479.57坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 542.63（+10.06坚戈），外汇交易总额为200.7万欧元（-218.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:538.44坚戈，最高报价为1:544.95坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.1047（+0.1512坚戈），外汇交易总额46.1554亿卢布（+29.6075亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.0364坚戈，最高报价为1: 6.1390坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:70.3229（+1.4082坚戈），外汇交易总额1430万元（-3289.4万元）。交易过程中，最低报价为1:69.9299坚戈，最高报价为1:70.6151坚戈。