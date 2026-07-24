哈通社7月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月24日，星期五

7月24日是阳历一年中的第205天，离全年的结束还有160（闰年则还有161）。

世界各国/地区节日：

厄瓜多尔西蒙·玻利瓦尔日 西蒙·玻利瓦尔，拉丁美洲革命家、军事家、政治家、思想家，他与圣马丁遥相呼应，为南美洲脱离西班牙帝国统治，争取独立发挥了关键作用。西蒙·玻利瓦尔在西班牙语美洲被公认为英雄、革命者与解放者。

波兰警察日 7月24日是波兰警察日。该节日于1995年通过。旨在纪念1919年7月24日，波兰议会通过《国家警察机构法案》，规定国家警察的主要职责是维护安全、和平及公共秩序。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 总长841公里的巴甫洛达尔-塞梅-乌斯卡曼石油管道在巴甫洛达尔举行开工仪式。

2001年 吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市举行伟大作家穆赫塔尔•阿吾艾佐夫纪念碑揭幕仪式。

2007年 巴甫洛达尔市成立哈萨克民间乐器乐团。

2007年 中国国家民族事务委员会出版社举行哈萨克斯坦功勋人士、作家拉赫姆詹·沃塔尔巴耶夫《最后一枚炮弹》哈萨克文版和中文版发行仪式。

2009年 阿特劳市以哈萨克首个女飞行员黑瓦兹·多斯潘诺娃的名字命名的滑冰场正式交付使用。

2010年 阿拉木图国家木偶剧院荣获2010布拉格国际木偶艺术节特别奖。

2014 年 十名哈萨克斯坦探险家启程重走乔罕·瓦里汉诺夫中国西部探险路。期间，考察团造访麻赫穆德·喀什噶里和玉素甫·哈斯·哈吉甫陵墓。探险之旅途经：乌鲁木齐--焉耆--库尔勒--库车--阿克苏--喀什--阿图什--英吉沙--莎车--叶城--和田--喀什--吐尔尕特--纳伦--塔什拉巴特--比什凯克。

2019年 哈萨克斯坦导演卡米拉·阿布德乐迪诺娃执导的影片《色彩的味道》荣获第8届加尔各答国际短片电影节最佳纪录片大奖。

2020年 日本歌手兰卡用日语演唱阿拜歌曲«我黑色的眼眸»，向哈萨克诗人阿拜诞辰175周年表示致敬。

2022年 在托卡耶夫总统对沙特阿拉伯王国进行正式访问期间，哈萨克国际通讯社与沙特阿拉伯通讯社签署了信息领域合作谅解备忘录。