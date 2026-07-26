哈通社7月26日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结7月26日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

7月26日，星期日

7月26日是阳历一年中的第207天，离全年的结束还有158（闰年则还有159）。

世界各国/地区节日：

世界语创立日 每年7月26日是世界语创立日。1887年7月26日，世界语创立。世界语人造国际辅助语，由波兰医生柴门霍夫创制,1887年7月26日在他岳父帮助下介绍世界语的小册子出版。世界语以印语系中几种主要语言为基础，在语音、词汇、语法上加以改进，设28个音位，相应地用28个字母表示，读音和拼写完全有规则，较易于学习和掌握。现在全世界懂世界语的人数超过1000万。

古巴起义日 古巴共和国，通称古巴，是美洲加勒比海北部的一个群岛国家。每年7月26日为古巴起义日，为纪念卡斯特罗率领古巴青年推翻巴蒂斯塔独裁统治，建立革命政府。哈萨克斯坦与古巴于1992年3月24日建立外交关系。

利比里亚独立日 利比里亚共和国，位于西非，北接几内亚，西北界塞拉利昂，东邻科特迪瓦，西南濒大西洋。1847年7月26日宣告独立，建立利比里亚共和国，号称非洲第一个共和国。

马尔代夫独立日 马尔代夫共和国，通称马尔代夫，古称溜山，位于斯里兰卡及印度西南偏南对出的印度洋水域约500公里处。英属印度洋领地迪戈加西亚岛位于其南方印度洋水域约900公里处，其上有美国在印度洋的重要海空军与航母基地。1965年7月26日马尔代夫宣布独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1920年 哈萨克著名学者萨肯•塞弗林当选阿克莫拉执行委员会委员并任命为委员会副主席。

1968年 收录6000个词的《阿拜语录词典》正式出版。

1970年 哈萨克斯坦国家马戏团成立。

1999年 哈萨克斯坦共和国“雪豹”勋章正式设立。

2011年 哈萨克斯坦纳、俄罗斯以及白俄罗斯在莫斯科签署关于关税同盟框架下建立农工联合会的协议。

2012年 纳扎尔巴耶夫对英国进行工作访问期间造访剑桥大学。

2013年 俄罗斯新西伯利亚举行“哈萨克电影周”活动。

2015年 第27届国际信息学奥林匹克竞赛在阿拉木图市举行。

2016年 欧亚作家联盟月刊《兄弟之笔》全刊聚焦于伟大的哈萨克诗人江布尔·贾巴耶夫。编辑部认为，这些研究论文和随笔对于在土耳其乃至整个突厥世界广泛宣传这位伟大诗人的创作具有特别重要的意义。

2017年 在布达佩斯举行的FINA世界游泳锦标赛上，阿德勒·卡斯卡拜打破了哈萨克斯坦纪录。

2017年 “古代塔拉斯-阿斯塔纳”文化交流项目框架下，将近300件博物馆藏品运抵阿斯塔纳。在“塔拉斯——历史的金轴”展览上，首都居民和游客有机会欣赏到这些独特的古代文物，了解塔拉斯2000多年的历史。这些展品涵盖了从萨克时期到哈萨克汗国建立时期的历史。

2019年 哈萨克斯坦柔道选手奥特贡采采格·嘎勒巴德拉赫在克罗地亚萨格勒布举行的世界大奖赛上夺冠。

2020年 西哈州拜铁列克县亚奈基诺乡竖立了“冬不拉”建筑艺术作品。

2020年 哈萨克斯坦启动启动鹅喉羚保护计划。

2021年 托卡耶夫总统签署了关于变更阿克莫拉州行政区划的总统令。根据该总统令，阿克莫拉州切利诺格勒县阔什乡被升格为州重点城市行政单位。

2023年 哈萨克斯坦在2023年全球政府科技成熟度指数(GTMI)排名中从B组升至A组，显示出其在GovTech领域表现出色。

2023年 哈萨克斯坦击剑运动员鲁斯兰·库尔班诺夫在2023米兰击剑世锦赛上勇夺铜牌，为哈萨克斯坦击剑运动创造历史性的一刻。