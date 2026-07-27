7月27日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 473.76（-2.22坚戈），外汇交易总额为4.3350亿美元（-5813.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:470.27坚戈，最高报价为1:476.60坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 540.34（-2.29坚戈），外汇交易总额为454.4万欧元（+253.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:536.81坚戈，最高报价为1:543.19坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.0864（-0.0183坚戈），外汇交易总额33.4326亿卢布（-12.7227亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.0200坚戈，最高报价为1: 6.1185坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:70.1150（-0.2079坚戈），外汇交易总额1812万元（+382万元）。交易过程中，最低报价为1:69.5969坚戈，最高报价为1:70.4300坚戈。