哈通社7月27日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结7月27日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

7月27日，星期一

7月27日是阳历一年中的第208天，离全年的结束还有157（闰年则还有158）。

世界各国/地区节日：

越南荣军烈士日 越南荣军烈士日是越南法定的烈士纪念日，为每年的7月27日。

朝鲜胜利日 每年的7月27日是《朝鲜战争停战协定》签署纪念日，在朝鲜被称作«战胜日»。1953年7月27日 朝鲜停战协定在板门店正式签字，历时三年多的朝鲜战争宣告结束。自1950年6月25日至1953年7月27日止，朝鲜人民军和中国人民志愿军共毙、伤、俘敌109万余人，其中美军39万余人。志愿军在两年零九个月的抗美援朝战争中，共毙、伤、俘敌71万余人，自身作战减员36.6万余人。美国开支战费400亿美元，消耗作战物资7300余万吨。中国开支战费62.5亿元人民币，消耗作战物资560余万吨。 感谢系统管理员日 感谢系统管理员日（英文：System Administrator Appreciation Day，简称：Sysadmin Day或SAD）是由系统管理员泰德.凯克托斯所创立，定于每年七月的最后一个星期五，主要是感谢系统管理员及其他科技工作人员的辛劳。 第一个感谢系统管理员日是在2000年的7月28日，凯克托斯当时有感于在惠普杂志上看到由一群同事赠送一位系统管理员鲜花和水果蓝以感谢他为大家安装一台新打印机的广告，凯克托斯也曾在他的工作场所中安装过几台同一型的打印机。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与摩尔多瓦建立外交关系。

2007年 纳扎尔巴耶夫总统签署旨在进一步促进农工综合体发展的《关于农业工业综合体监管问题对哈萨克斯坦共和国部分法律进行修改和补充》法案。

2011年 哈萨克斯坦国家石油天然气公司与韩国财团共同开展海上钻井平台建造工程。

2011年 波兰文版《阔布兰德勇士》史诗在美国华盛顿举行首发仪式。

2012年 哈萨克斯坦央行发行«巴科努尔»、«苏因拜»等纪念硬币。

2016年 哈萨克斯坦成为经济合作与发展组织竞争委员会的一员。

2017年 哈萨克斯坦12岁神童阿布扎勒·穆尔扎什在全国统一高考中考出117分，成功被哈萨克斯坦-英国科技大学录取。