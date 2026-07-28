7月28日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 476.99（+3.23坚戈），外汇交易总额为4.3346亿美元（-4万美元）。交易过程中，最低报价为1:473.56坚戈，最高报价为1:479.36坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 543.07（+2.73坚戈），外汇交易总额为926.4万欧元（+417.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:539.15坚戈，最高报价为1:544.74坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.0943（+0.0079坚戈），外汇交易总额51.0774亿卢布（+17.6447亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.0780坚戈，最高报价为1: 6.1099坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:70.3579（+0.2429坚戈），外汇交易总额2100万元（+287.9万元）。交易过程中，最低报价为1:70.0400坚戈，最高报价为1:70.7339坚戈。