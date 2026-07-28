哈通社7月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月28日，星期二

7月28日是阳历一年中的第209天，离全年的结束还有156（闰年则还有157）。

世界各国/地区节日：

秘鲁独立日 秘鲁，位于南美洲西部，北与厄瓜多尔和哥伦比亚接壤，东同巴西毗邻，南与智利交界，东南与玻利维亚毗连，西濒大西洋。1821年7月28日，时为西班牙殖民地的秘鲁宣布独立。哈萨克斯坦与秘鲁于1997年2月6日建立外交关系。

世界肝炎日 世界肝炎日为每年的7月28日，旨在提高人们对肝炎（尤其是乙型、丙型肝炎）的重视，宣传预防方法。 世界肝炎日是在2010年召开的第63届世界卫生大会上由全体成员国通过设立的[参 1]。同时，全世界包括联合国组织、红十字会、开放性社会研究所、盖茨基金会等近五百个卫生、慈善机构协助举办活动。2008年，全世界约有五亿人口患有乙、丙型肝炎，十二个人当中便有一人患有肝炎。选定7月28日作为世界肝炎日，是为了纪念乙肝病毒的发现者、诺贝尔奖得主巴鲁克·塞缪尔·布隆伯格的生日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与欧洲委员会建立外交关系。

2003年 哈萨克斯坦央行发行面值为10000坚戈的纸币。

2012年 哈萨克斯坦自行车运动员亚历山大∙维纳库洛夫在伦敦奥运会团体自行车项目比赛中第一个冲破重点线，帮助哈萨克斯坦摘得该届奥运会首枚金牌。

2012年 韩国丽水世博会举行哈萨克斯坦国家馆开馆仪式。

2015年 哈萨克斯坦在独联体国家军事竞赛首日夺得26枚奖牌，其中分别为4金、9银、13铜。

2015年 克孜勒奥尔达阔尔库特阿塔国立大学同中国石油大学创建联合教育中心。

2016年 KAZNEX INVEST 投资和出口国有公司在伊斯坦布尔设立代表处。

2016年 乌斯卡曼汽车厂成功组装首辆KIA Soul EV电动汽车，具备适应极端气温的热控系统。

2017年 南哈州索扎克县境内发现两尊12世纪雕像，被认为承载古老文化传统。

2017年 沙特国王费萨尔的金制武器及个人遗物在阿拉木图展出，吸引公众关注。

2021年 10家哈萨克斯坦蜂产品企业被列入沙特阿拉伯可靠出口商名录。

2022年 已故花样滑冰运动员丹尼斯·谭剧本的电影《盲爱》在完成拍摄四年后正式上映，讲述两位残障青年的纯真爱情。

2023年 西哈州乌拉尔市启用7辆配备GPS和监控设备的无障碍低地公交车，提升交通便利性。

2023年 阿拉木图市小学一年级新生入学申请量突破2.5万份。