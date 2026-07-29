哈通社7月29日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）哈通社为各位读者总结7月29日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

7月29日，星期三

7月29日是阳历一年中的第210天，离全年的结束还有160（闰年则还有161）。

世界各国/地区节日：

摩尔多瓦宪法日 每年7月29日为摩尔多瓦宪法日。《摩尔多瓦宪法》是摩尔多瓦的现行宪法，一共有7章。摩尔多瓦宪法于1994年7月29日通过，并在同年8月27日生效。

泰语国家日 泰国政府1999年决定把每年7月29日定为«泰语国家日»。泰国的«泰语日»，是为纪念普密蓬国王在朱拉大学发表题为«泰语使用中的问题»的演讲，并增强泰国民众正确使用泰文泰语的意识。

全球老虎日 2010年1月，泰国召开的老虎保护亚洲部长级会议提出将每年的7月29日设为«全球老虎日»。2010年11月，于俄罗斯圣彼得堡召开的«保护老虎国际论坛»（老虎峰会）通过了«全球野生虎种群恢复计划»并发表了《全球野生虎分布国政府首脑宣言》，倡议共同努力促进野生虎及栖息地的保护，并确定每年的7月29日为«全球老虎日»。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1936年 库斯塔奈州正式成立。

2010年 波兰举行关于哈萨克斯坦的展会。

2013年 阿斯塔纳世博会标志«风能»获得批准。

2013年 «阿勒吉尔»纪念博物馆开设新的展馆。