哈通社7月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月2日，星期四

7月2日是阳历一年中的第183天，离全年的结束还有182（闰年则还有183）。

世界各国/ 地区节日：

国际体育记者日 每年7月2日为国际体育记者日。1995年在加拿大举行的第58届国际体育记者协会（简称AIPS）代表大会上，将7月2日定为“国际体育记者日”，号召所有会员国协会在7月2日这天举行各种形式的庆祝活动。AIPS于1924年7月2日在法国巴黎成立，截止2015年有125个会员国协会。

世界UFO日 7月2日是一年一度的世界UFO日（World UFOwa Day），这项节日最早由土耳其伊斯坦堡的UFO研究者海克潭‧阿克多甘（Haktan Akdogan）发起，至今已有15年的历史。会将纪念UFO的日子订在7月2日，因为1947年的这一天有一架不明飞行物体坠毁于美国新墨西哥州罗斯威尔市，引起各方媒体及民众关注。

哈萨克斯坦外交工作人员日 7月2日是哈萨克斯坦外交工作人员日。根据总统令，该日定于每年的7月2日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1998年 «哈萨克斯坦共和国反腐败法»正式得到通过。

2009年 第四届哈萨克斯坦-西班牙政府间经济和产业合作委员会会议在阿斯塔纳举行。

2010年 阿拉木图国家图书馆举行《纳扎尔巴耶夫-哈萨克斯坦首任总统》一书介绍仪式。

2014年 哈萨克斯坦国家博物馆举行开幕仪式。

2015年 吉尔吉斯斯坦前总统阿坦巴耶夫向纳扎尔巴耶夫授予一级玛纳斯勋章，以表彰其为加深两国战略合作关系持续发展、增进两国人民兄弟般的友谊而做出的卓越贡献。

2018年 俄罗斯碳基金会负责人阿列克谢·沙德林在阿斯塔纳召开的丝路城市市长论坛框架下，向阿斯塔纳创新（Astana Innovations）领导阿里谢尔·阿布德哈德尔沃夫交付正式加入联合国“智慧城市”计划的确认函。

2019年 阿斯塔纳国际金融中心法院和国际仲裁中心举行盛大开幕仪式。阿斯塔纳国际金融中心法院以英国普通法为基础建立司法体系，独立运作，不属于哈萨克斯坦共和国司法体系。

2021年 哈萨克传统毡房亮相以色列特拉维夫市海滨公园，成为当地热门旅游景点。特拉维夫市副市长加尔·沙拉比表示，为期十天的毡房展将让以色列民众和游客更好地了解哈萨克民族的传统文化。