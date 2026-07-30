7月30日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

27个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 474.59（-2.42坚戈），外汇交易总额为4.3912亿美元（+1.4515亿美元）。交易过程中，最低报价为1:472.80坚戈，最高报价为1:476.19坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 542.19（-0.22坚戈），外汇交易总额为1068.3万欧元（+979.3万欧元）。交易过程中，最低报价为1:541.57坚戈，最高报价为1:545.34坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.9491（-0.0569坚戈），外汇交易总额45.1939亿卢布（+18.1211亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.9184坚戈，最高报价为1: 5.8751坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:70.2474（-0.2052坚戈），外汇交易总额7373.8万元（+5357.3万元）。交易过程中，最低报价为1:69.1630坚戈，最高报价为1:70.4251坚戈。