哈通社7月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月30日，星期四

7月30日是阳历一年中的第211天（闰年是212天），离一年的结束还有154天。

世界各国/地区节日：

瓦努阿图独立日 瓦努阿图共和国，简称瓦努阿图，位于南太平洋西部。1980年7月30日独立，定国名为瓦努阿图共和国。 独立后，新赫布里底党（后改名为瓦努阿库党）领袖沃尔特·利尼出任首任总理，索科马努任总统。

非洲妇女日 1962年7月，全非妇女第一次代表大会在达累斯萨拉姆召开，成立了“全非妇女会议”（今名泛非妇女组织），确定每年的7月30日为“非洲妇女日”。这个组织的代表大会以及重大庆祝活动都在这天举行。泛非妇女组织是非洲统一组织下属的全非性妇女组织，享有非统观察员地位。原名为全非妇女会议，在加纳、几内亚、坦桑等国的倡议下，于1962年7月在达累斯萨拉姆召开成立大会。1974年在第四次代表大会上改为现名。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1937年 鲁布佐夫斯克-里德铁路段在东哈州投入运营。

1992年 哈萨克斯坦与佛得角共和国正式建立外交关系。

1993年 哈萨克斯坦与乌拉圭东岸共和国正式建立外交关系。

2015年 霍尔果斯东门陆港公司在潘非洛夫区开业。

2016年 哈萨克斯坦应邀参加马来西亚国际绿色技术展览会。

2017年 世界著名哈萨克斯坦歌手玛丽亚·穆德亚克在阿斯塔纳举行的Operalia世界歌剧比赛中获得三等奖和10,000美元奖金。

2018 年 哈萨克斯坦选手叶拉曼·萨亚萨托夫在芭堤雅举行的 2018 年 FISU 世界大学泰拳锦标赛中获得金牌。 哈萨克斯坦队在此次比赛中获得了两枚银牌和四枚铜牌。

2020 年 恩卡尔·阿卜德拉什执导的短片《Umai》在斯洛伐克科塞采国际月度电影节上荣获最佳新导演奖。

2021年 阿勒别克·穆萨吾勒·德尼舍夫被授予“哈萨克斯坦劳动英雄 ”荣誉称号，以表彰他为发展民族文化和音乐做出的杰出贡献。