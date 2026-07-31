哈通社7月31日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）哈通社为各位读者总结7月31日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

7月31日，星期四

7月31日是阳历一年中的第212天，离全年的结束还有153（闰年则还有154）。

世界各国/地区节日：

美国夏威夷州州旗日 每年7月31日为美国夏威夷旗帜日。卡美哈梅哈一世在1816年委托制作夏威夷自己的旗帜。夏威夷州州旗的旗角绘有英国国旗，旗地为八道横带，代表八大岛屿，自上而下的次序为白－红－蓝－白－红－蓝－白－红。所代表的岛屿为夏威夷岛、欧胡岛、考爱岛、卡胡拉威岛、拉奈岛、茂宜岛、莫洛凯岛和尼豪岛。1990年，时任州长的 约翰·D·威希三世（John D. Waihee III）宣布每年的7月31日为州旗日（Ka Hae Hawaiʻi）。当地至今每年都庆祝这个节日。

哈利·波特的生日 哈利·詹姆·波特，英国作家J·K·罗琳奇幻小说《哈利·波特》系列中的主角。《哈利·波特》（英语：Harry Potter），英国作家J·K·罗琳的奇幻文学系列小说，描写主角哈利·波特在霍格沃茨魔法学校7年学习生活中的冒险故事；该系列被翻译成75种语言，在超过两百个国家出版，所有版本的总销售量逾4亿～4亿5千万本（2013年7月），名列世界上最畅销小说之列。

世界护林员日 每年7月31日是世界护林员日（World Ranger Day）。这一个特别的日子是由国际护林员基金会（IRF）倡导下于2007年设立，旨在纪念于保护野生动植物前线牺牲的护林员，他们为了守护这颗星球的濒危物种、自然生态奉献出宝贵的生命。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1976年 乌拉尔市开设西哈州科学技术图书馆。

2005年 哈萨克斯坦邮政公司发行建筑系列和平和谐宫纪念邮票。

2010年 阿斯塔纳举行第四届哈萨克斯坦农工领域的“Karaotken-2010”国际展会。

2017年 第八届欧亚电影节在阿斯塔纳举行。

2017年 阿斯塔纳队首次进入欧足联俱乐部排行榜TOP100，目前该球队排名第67位。

2018年 沙肯·阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂拍摄的纪录片《阿勒腾耶米勒》在中国泰州举办的亚洲电影与旅游艺术周荣获“最佳外语纪录片”奖。

2019年 从拜科努尔航天发射场发射的“进步MS-12”号货运飞船创造了飞往国际空间站的最短飞行时间纪录。

2021年 阿尔达纳·博泰中尉首次以苏-30SM多用途战斗机机组指挥官身份完成单独飞行。

2021年 哈萨克斯坦首例试管婴儿已满25岁。