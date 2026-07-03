哈通社7月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月3日，星期五

7月3日是阳历一年中的第184天（闰年第185天），离全年的结束还有181天。

世界各国/地区节日：

白俄罗斯独立日 每年的7月3日是白俄罗斯的独立日。1944年7月3日，白俄罗斯从德国法西斯占领状态下解放，1996年年底，白俄罗斯通过全民公决，将这一天定为白俄罗斯独立日。哈萨克斯坦与白俄罗斯于1992年9月16日建立外交关系。

哈卡斯共和国日 哈卡斯共和国是俄罗斯联邦的一个联邦主体，位于西伯利亚中南部。1992年10月20日，哈卡斯共和国通过《哈卡斯共和国日》法案并将7月3日定为哈卡斯共和国日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1910年 阿勒毕·詹戈勒丁从莫斯科开始自己的徒步全球之旅。直到1913年1月，他共去了波兰、奥匈帝国、南斯拉夫、保加利亚、土耳其、叙利亚、巴勒斯坦国、埃及、美索不达米亚、伊朗、印度、泰国、中国以及日本等多个国家。

1996年 匈牙利议会举行首次哈萨克斯坦-匈牙利合作圆桌会。

2009年 首任总统给纳扎尔巴耶夫出席阿斯塔纳竞技场开幕仪式。

2013年 首都纳扎尔巴耶夫中心举行首任总统著作《时代与思想》首发仪式。

2014年 “美国哈萨克斯坦文化周”框架下，卡内基大厅举行“哈萨克斯坦：永恒国家的奇妙音乐”为主题的大型演出。

2014年 题为《努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫：传记》的电台节目在俄罗斯广播电台播出。

2017年 由萨比特·库尔曼别科夫执导的电影《回归者》在第十三届喀山国际穆斯林电影节上放映。

2018年 来自阿克托别的设计师萨宾娜·詹扎科娃以其哈萨克民族风服装设计赢得国际青少年艺术节大奖。

2020年 哈萨克斯坦驻爱沙尼亚名誉领事馆开馆。

2021年 由雕塑家阿斯卡尔·纳尔托夫设计哈萨克斯坦著名学者卡尼什·萨特巴耶夫纪念雕塑落成典礼在阿斯塔纳举行。

2021年 阿斯塔纳市政府为著名冬不拉作曲家迪娜•努尔佩伊索娃设立雕像。

2023年 亚洲残疾人坐式排球锦标赛在阿斯塔纳拉开帷幕。托卡耶夫总统向开幕式致贺信。贺信中，它指出了哈萨克斯坦致力于推动排球运动的发展。

2023年 为纪念叶列娜·热巴金娜2022年勇夺温布尔登网球锦标赛冠军，哈萨克斯坦国家邮政公司发行了纪念邮票。据悉，这是哈萨克斯坦历史上首次发行印有网球运动员的纪念邮票。