哈通社7月4日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月4日，星期六

7月4日是阳历一年中的第185天，离全年的结束还有180（闰年则还有181）。

世界各国/地区节日：

美国独立日 美国独立日（英语：Independence Day）是为纪念在1776年7月4日于大陆会议中宣布独立宣言所成立的节日。这一天是美国宣布从大英帝国宣告独立的日子，故独立日也是美国的国庆日。在7月4日这一天，美国会举办许多活动，其中最重要的就是敲响位于费城的自由钟。在各地也会举会各项庆祝活动。

犹太人种族灭绝纪念日 1941年7月4日，纳粹德国军队占领拉脱维亚后，放火焚烧了里加主要的犹太教堂。据估计，在拉脱维亚有超过7万的犹太人被纳粹杀害。

全国汤姆日 全国汤姆日（National Tom Sawyer Day）是一个由1956年开始，每年在美国密苏里州汉尼巴市举行的节日。按照当地传统，全国汤姆日会与美国每年7月4日的国庆同期举行。汉尼巴市是著名作家马克吐温的故乡，其最受欢迎的创作是《汤姆历险记》。大型花车游行、草根艺术品跳蚤市场和儿童天地嘉年华，都吸引了不少本地和来自全球各地的«汤姆»迷。另外，在三轮车格林披治大赛里，«汤姆»迷们可以尝试一个无车速限制的比试跟泥浆排球赛。汤姆日每年都会由汉尼巴市青年商会主辨。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦加入国际货币基金组织、国际复兴开发银行、国际金融公司、国际开发协会、多边投资担保机构以及国际投资争端解决中心等组织。

1996年 中国国家主席江泽民对哈萨克斯坦进行首次正式访问。

2000年 阿特劳市为哈萨克斯坦伟大音乐家、作曲家库尔曼哈兹•萨格尔拜吾勒竖立纪念碑。

2011年 阿斯塔纳举行题为ASTANA MINING & METALLURGY的第二届国际矿业和冶金大会

2012年 纳扎尔巴耶夫总统会见即将代表哈萨克斯坦征战伦敦奥运会的运动员们。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳举行的哈萨克著名作曲家库尔曼哈兹•萨格尔拜吾勒纪念碑揭幕仪式。

2013年 哈萨克斯坦驻慕尼黑领事馆举行开馆仪式。

2014年 独联体国家国防部长理事会会议在阿斯塔纳召开。

2015年 哈萨克斯坦成立外交商业俱乐部。

2018年 亚洲残奥委会主席玛吉德·拉希德向哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫颁授委员会荣誉奖章。

2019年 哈萨克斯坦选手叶尔詹·耶斯姆哈诺夫成功横渡英吉利海峡，并在法国海岸升起哈萨克斯坦国旗。历时 14 小时 21 分钟，全程 34 公里。

2019年 首届“欧亚首都作家论坛”在首都国家博物馆举行。此次活动是中亚地区规模最大的文学盛会之一，吸引了来自20多个国家的著名当代作家参会，包括印度、西班牙、埃及、阿联酋、以色列、伊朗、蒙古、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、亚美尼亚、塔吉克斯坦、俄罗斯、乌克兰等国。

2020年 哈萨克斯坦驻爱沙尼亚哈尔尤县、东维鲁县、塔尔图县和西维鲁县名誉领事馆开馆。

2021年 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫出席了在首都举行的阿拉什先烈纪念碑揭幕仪式，向纪念碑鲜花并发表致辞。

2021年 “阿斯塔纳歌剧院”剧场隆重举行声乐学院开幕式。该学院旨在成为培养18-35岁来自哈萨克斯坦、独联体国家及其他海外地区年轻歌唱家的声乐表演中心。

2023年 和平经济研究所和悉尼大学公布排名，哈萨克斯坦在163个爱好和平的国家中排名第76位，比上一年上升了21位。