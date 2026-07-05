哈通社7月5日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月5日,星期日

7月5日是阳历一年中的第186天，离全年的结束还有179（闰年则还有180）。

世界各国/地区节日：

佛得角独立日 佛得角共和国，简称佛得角，是一个位于非洲西岸的大西洋岛国。1975年7月5日，佛得角从葡萄牙获得独立。

亚美尼亚宪法日 每年7月5日为亚美尼亚宪法日。1995年7月5日，亚美尼亚举行全民公决通过宪法。宪法规定亚美尼亚实行总统制，立法、行政、司法三权分立；奉行多党制。哈萨克斯坦与亚美尼亚于1992年8月27日建立外交关系。

委内瑞拉独立日 1811年7月5日，委内瑞拉成为摆脱西班牙而宣布独立的第一个南美洲国家。1830年，委内瑞拉共和国正式成立。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦与保加利亚共和国建立外交关系。

1994年 哈萨克斯坦与尼加拉瓜共和国建立外交关系。

2007年 阿斯塔纳市为伯根拜勇士竖立纪念碑。

2010年 首都日之际，位于阿斯塔纳的«可汗之帐»购物中心举行隆重揭幕仪式。

2013年 阿斯塔纳市与法国尼斯市建立友谊城市关系。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统出席«Astana Art Fest»国际艺术节。

2018年 阿斯塔纳国际金融中心开业典礼在世博园区举行，时任哈萨克斯坦总统努尔苏丹纳扎尔巴耶夫出席活动。

2018年 独联体成员国国家元首们出席了关于阿斯塔纳的新纪录片首映仪式。阿塞拜疆总统阿里耶夫、亚美尼亚总统萨尔基相、吉尔吉斯斯坦总统吉恩别科夫、摩尔多瓦总统多东、俄罗斯总统普京和乌兹别克斯坦总统米尔季约耶夫分享了对纪录片的观点。