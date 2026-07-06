哈通社7月6日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月6日,星期一

7月6日是阳历一年中的第187天，离全年的结束还有178（闰年则还有179）。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦首都日 每年 7月6日是哈萨克斯坦首都日。1994年7月6日，哈萨克斯坦最高会议（议会）通过决议，将首都由阿拉木图迁至阿克莫拉。1997年12月10日，迁都工作正式开始，并于次年5月6日将阿克莫拉更名为阿斯塔纳。1998年6月10日，迁都工作宣告完成。随后，哈萨克斯坦参议院通过决议并立法确定每年的7月6日为全国性节日--首都日。首都日庆祝活动自2009年延续至今，已成为哈萨克斯坦重要的传统节日之一。

科摩罗独立日 科摩罗是非洲一个位于印度洋上的阿拉伯国家岛国，位于莫桑比克海峡北部，莫桑比克和马达加斯加之间。1975年7月6日独立，成立科摩罗共和国。

马拉维独立日 马拉维是一个位于非洲东南部的内陆国家，邻接赞比亚、莫桑比克及坦桑尼亚。1964年7月6日宣布独立，并改名为马拉维。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1995年 乌兹别克斯坦举行«阿拜周»活动。

1998年 哈萨克斯坦和俄罗斯之间签署了«永久友谊与联盟宣言»

2000年 阿斯塔纳市开设了以哈萨克著名歌手库拉什·拜萨伊托娃的名字命名的国家歌剧和芭蕾舞剧院。

2009年 阿塔梅肯纪念博物馆正式更名为«国家象征广场»。

2010年 哈萨克斯坦矿资源和冶金国际会议上，纳扎尔巴耶夫总统被授予«年度人物»称号。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统出席哈兹列特苏丹清真寺揭幕仪式。

2016年 阿斯塔纳市开设了铁人三项公园。

2019年 世界国际金融中心联盟（WAIFC）向哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫颁发荣誉奖，表彰他建设AIFC并在发展国际金融中心全球合作方面的功绩。