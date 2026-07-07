哈通社7月7日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月7日,星期一

7月7日是阳历一年中的第188天，离全年的结束还有177（闰年则还有178）。

世界各国/地区节日：

日本七夕节 七夕是日本传统节日，每年的七月七日就是七夕。在日本，尤其是小孩会把他们的愿望写在五彩的字条，然后挂在竹叶上。小孩们会写上希望考试满分、希望成为公主等愿望。

世界巧克力日 世界巧克力日从2009年举办以来，每年全世界的"巧克力吃货"都会在7月7日这天举行各种活动庆祝，而在欧洲，人们庆祝该节日的历史可以追溯到1550年。

所罗门群岛独立日 1975年6月22日，英属所罗门群岛更名为所罗门群岛。1976年1月2日实行自治。1976年6月，举行了立法会议大选。1978年7月7日获得独立，成为英联邦成员国。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1982年 乌拉尔市为哈萨克女英雄、苏联英雄荣誉获得者曼舒克·马梅托娃开设纪念博物馆。

1995年 蒙古国巴彦乌列盖省举行伟大诗人阿拜诞辰150周年纪念活动。

2013年 哈萨克斯坦驻喀山总领事馆举行开馆仪式。

2015年 中国中央电视台CCTV-6频道播出关于纳扎尔巴耶夫总统的《总统之路：跨越障碍》纪录片。