哈通社7月8日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月8日,星期二

7月8日是阳历一年中的第189天（闰年第190天），离全年的结束还有176天。

世界各国/地区节日：

俄罗斯家庭、爱情和忠诚节 每年7月8日是俄罗斯家庭、爱情和忠诚节。人们认为，这是向婚姻守护神彼得和费夫罗尼娅做出请求和祷告的最佳时机。根据古老的传说，他们是恩爱和忠诚的典范。 主要的庆祝活动于7月8日在圣人的家乡弗拉基米尔州穆罗姆市举行。

乌克兰家庭日 每年7月8日是乌克兰家庭日，节日于2012年首次庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1994年 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等国家元首在阿拉木图市举行三方会谈。

1994年 纳扎尔巴耶夫总统出席在布拉拜自然景区举行的阿布莱汗纪念碑揭幕仪式。

2005年 哈萨克斯坦外交部在阿斯塔纳举行《21世纪：世界政治人物纳扎尔巴耶夫》一书介绍仪式。

2014年 «Astana motors»公司开始着手«现代»品牌车型组装工作。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统同印度总理纳伦德拉·莫迪举行双方会谈。