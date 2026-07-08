7月8日是哈萨克斯坦武装力量军事医学日

（哈萨克国际通讯社讯）7月8日是哈萨克斯坦共和国武装力量军事医学日。1992年的这一天，哈萨克斯坦武装力量总参谋部军事医学局正式成立，标志着独立后的哈萨克斯坦军事医学体系建设正式启动。

目前，军事医学系统承担着部队战备训练、演习、动员集训及武装力量各项任务的医疗保障工作，同时还在境外执行任务。驻戈兰高地的哈萨克斯坦维和分队军医不仅为维和官兵提供医疗服务，在必要情况下还为当地居民提供医疗救助。

目前，哈萨克斯坦军事医学体系包括8所军队医院、4所医疗站、中央军事医学委员会、卫生防疫机构以及军事医学教育机构。

近年来，哈萨克斯坦持续推进军事医疗基础设施建设。2024年，国防部总军事临床医院在阿克莫拉州休钦斯克市设立军人康复中心，为重病和重伤军人提供康复治疗。阿斯塔纳和阿拉木图军队医院的改扩建和技术升级工作持续推进，塞梅市军队医院大修工程即将完成。此外，阿克套军队海军医院和阿拉木图军事医学院建设工作也在推进中。

与此同时，军事医疗机构持续加强医疗装备建设，近年来陆续配备了计算机断层扫描（CT）、数字X光系统、超声诊断设备和内窥镜系统等现代化诊疗设备。

人才培养仍是军事医学发展的重点方向。目前，军事医生依托国内重点医学院校培养，130余名军校学员和军事实习医生正在接受军事医学专业教育，部分未来军医还赴国外院校深造。每年约有1300名专业人员参加继续教育和战术医学培训。

每年都有数千名军人在军事医疗机构接受住院治疗，经验丰富的军医不仅提供高水平医疗服务，还能够完成复杂外科手术。

哈萨克斯坦国防部表示，军事医生的工作虽然鲜为人知，但军人的健康、生命安全以及武装力量保持高度战备状态，都离不开他们的专业能力、责任担当和随时投入救治工作的准备。