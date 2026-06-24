7月哈萨克斯坦9个地区或出现干旱天气
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家水文气象局（Kazhydromet）发布7月份干旱预报称，全国9个地区部分区域可能出现中度干旱。
根据预测，以下地区部分县区将面临干旱风险：
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巴甫洛达尔州：阿克托盖区、额尔齐斯区、热列津区、乌斯彭区、沙尔巴克特区和迈区；
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卡拉干达州：阿克托盖区、布哈尔·扎饶区、奥萨卡罗夫区、努拉区、卡尔卡拉雷区和谢特区；
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东哈萨克斯坦州：斋桑区、大纳伦区、库尔奇姆区、马尔卡阔勒区、塔尔巴哈台区，以及舍莫纳伊哈市和乌斯卡曼市周边地区；
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阿拜州：阿亚古兹区、阿拜区、别斯卡拉盖区、博罗杜利哈区、扎尔马区、乌尔扎尔区、马坎奇区以及新塞梅区；
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阿拉木图州：巴尔喀什区和江布尔区；
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杰特苏州：阿拉湖区、卡拉塔尔区和潘菲洛夫区；
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江布尔州：阔尔代区、图拉尔·雷斯库洛夫区、萨雷苏区和塔拉斯区；
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突厥斯坦州：阿雷斯市、索扎克区、哈兹古尔特区、奥尔达巴瑟区、沙尔达拉区和热特赛区；
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克孜勒奥尔达州：哈扎雷区、卡尔马克希区、希利区以及克孜勒奥尔达市。
与此同时，气象部门预计部分地区土壤湿度状况将维持正常水平，其中包括：
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库斯塔奈州：卡拉巴雷克区和热特卡拉区；
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阿克托别州：马尔托克区、奥伊尔区、赫罗姆套区以及阿克托别市。
此外，气象部门表示，6月24日哈萨克斯坦南部、东南部和东部地区仍将持续高温天气，全国大部分地区将出现多云天气。