7月哈萨克斯坦9个地区或出现干旱天气

巴甫洛达尔州 ：阿克托盖区、额尔齐斯区、热列津区、乌斯彭区、沙尔巴克特区和迈区；

卡拉干达州 ：阿克托盖区、布哈尔·扎饶区、奥萨卡罗夫区、努拉区、卡尔卡拉雷区和谢特区；

东哈萨克斯坦州 ：斋桑区、大纳伦区、库尔奇姆区、马尔卡阔勒区、塔尔巴哈台区，以及舍莫纳伊哈市和乌斯卡曼市周边地区；

阿拜州 ：阿亚古兹区、阿拜区、别斯卡拉盖区、博罗杜利哈区、扎尔马区、乌尔扎尔区、马坎奇区以及新塞梅区；

阿拉木图州 ：巴尔喀什区和江布尔区；

杰特苏州 ：阿拉湖区、卡拉塔尔区和潘菲洛夫区；

江布尔州 ：阔尔代区、图拉尔·雷斯库洛夫区、萨雷苏区和塔拉斯区；

突厥斯坦州：阿雷斯市、索扎克区、哈兹古尔特区、奥尔达巴瑟区、沙尔达拉区和热特赛区；