哈通社7月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月9日,星期四

7月9日是阳历一年中的第190天（闰年第191天），离全年的结束还有175天。

世界各国/地区节日：

阿根廷独立日 阿根廷共和国是位于南美洲南部的一个联邦共和制国家，与智利、玻利维亚、巴拉圭、巴西等国相接壤，东南面向大西洋。阿根廷16世纪中叶沦为西班牙殖民地，经过大规模武装斗争，于1816年7月9日宣告独立。阿根廷人民把这一天定为独立日。

南苏丹独立日 根据苏丹北南双方于2005年1月签署的《全面和平协定》，南苏丹人民在2011年1月9日举行全民公决，并以超过98%的压倒性多数选择从苏丹和平分离。在国际社会的支持下，南苏丹共和国随后于当年7月9日正式宣告成立，并正式成为联合国第193个会员国。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1991年 根据总统令，国家税务局正式成立。

2007年 阿特劳国家大学考古和民族学中心发现属于萨尔马提亚时期的6座陵墓。

2009年 哈萨克斯坦邮政公司发行«古代哈萨克斯坦武器»为主题的纪念邮票。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统在俄罗斯乌法同阿富汗总统阿什拉夫·加尼·艾哈迈德扎伊举行会谈。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统出席乌法上合组织和金砖国家峰会。

2017年 哈萨克斯坦运动员在印度布巴内斯瓦尔举行的2017年第22届亚洲田径锦标赛上获得两枚金牌和一枚银牌。 哈萨克斯坦选手玛丽亚·奥夫钦尼科娃 (Maria Ovchinnikova) 在三级跳远比赛中获得第一名，伊琳娜·埃克托夫 (Irina Ektove) 获得第二名，成绩分别为 13.72 米和 13.62 米。

2019年 哈萨克斯坦网民在网上发起阿拜诗歌朗诵挑战活动。首都中学的 9 岁学生莱亚姆·莱斯卡利朗读了哈萨克斯坦诗人阿拜的诗中的一段，并将挑战转交给哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫。