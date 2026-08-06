哈萨克斯坦7月劳动力市场活跃 飞行员和空姐期望薪资最高

与6月份相比，7月空缺岗位数量下降3.8%，而简历数量则增长11.5%。劳动和社会保障部表示，这一变化主要与夏季劳动力市场的季节性特点有关。每年这一时期，各类院校毕业生陆续进入就业市场，带动求职人数增加，劳动力供给增长速度超过岗位需求增长。

据介绍，从行业分布来看，对劳动力需求最旺盛的是教育领域，共提供2.34万个空缺岗位。此外，其他服务业（1.6万个）、医疗卫生和社会服务领域（1.03万个）、农林渔业（8200个）、制造业（6800个）以及建筑业（5700个）也存在较大用工需求。

从地区来看，发布空缺岗位数量最多的地区分别为阿斯塔纳市（8800个）、突厥斯坦州（7600个）、巴甫洛达尔州（7100个）、阿拉木图市（7000个）以及阿克莫拉州（6900个）。

按照技能水平划分，雇主需求主要集中在中等技能人才，该类别岗位占全部招聘需求的38.8%。低技能岗位占30.7%，高技能专业岗位占30.5%。

劳动和社会保障部表示，7月份，求职者共发布14.12万份简历。其中，35岁以下公民占54%，这主要与夏季院校毕业生积极进入劳动力市场有关。35至44岁求职者占25%，45至54岁占14%，55岁以上占7%。从性别结构来看，女性发布简历占57%，男性占43%。

数据显示，劳动力供给的技能结构总体上与市场需求基本匹配。其中，中等技能专业人员简历占38%，高技能人才占38%，低技能求职者占24%。

从薪资水平来看，7月份雇主提供薪资最高的岗位主要包括软件架构师，月薪约112万坚戈；飞行安全工程检验员，约91万坚戈；营销和产品销售部门副负责人，约90万坚戈。

而在求职者期望薪资方面，排名最高的职业分别是飞行员，期望月薪约239万坚戈；空姐，约143万坚戈；发电厂负责人岗位候选人，约132万坚戈。

总体来看，7月份劳动力市场数据显示出明显的季节性活跃特点。随着夏季院校毕业生集中进入就业市场，求职者数量明显增加。与此同时，雇主的主要需求仍集中在教育、服务业以及医疗卫生领域。劳动力供给规模扩大，也为未来几个月及时补充各行业人才需求创造了有利条件。

据悉，自2026年年初以来，Enbek.kz平台累计发布空缺岗位70.9万个，累计发布简历87.72万份。