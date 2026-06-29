7月起哈萨克斯坦将迎来哪些变化？从支付、出行到消费新规一文看懂

（哈萨克国际通讯社讯）自7月起，哈萨克斯坦将在政治制度、数字支付、跨境出行、建筑监管、电子商务以及交通管理等多个领域实施一系列新规和改革措施。其中，统一二维码支付系统上线、俄罗斯入境新规实施、电动滑板车管理趋严以及天然气价格调整等变化与民众生活息息相关。

新宪法正式生效

根据全民公投结果通过的新宪法将于7月起正式生效。按照新宪法规定，参议院将被取消，一院制议会“库鲁尔泰”（Құрылтай）将正式设立。

“库鲁尔泰”由145名议员组成，全部通过政党名单比例代表制选举产生，议员任期为5年。

与此同时，哈萨克斯坦人民委员会将成为新的高级协商机构，旨在促进全民对话以及公民社会参与国家内部政策制定，并拥有提出立法倡议和建议举行全民公投等权力。

新宪法的另一项重要变化是设立副总统制度。副总统将根据总统确定的职责开展工作。

统一二维码支付上线

自7月19日起，消费者无论使用哪家银行的移动应用程序，均可通过统一二维码（QR码）完成支付。

哈萨克斯坦国家银行行长提穆尔·苏莱曼诺夫（Тимур Сүлейменов）表示，新系统上线后，消费者和商户将不再受银行系统限制，可通过统一二维码支付商品和服务费用。

同日起，哈萨克斯坦关于接受非现金支付的相关规定也将正式生效。

赴俄入境程序调整

计划前往俄罗斯工作或留学的哈萨克斯坦公民，自7月起需使用“俄罗斯国家服务”（Госуслуги РФ）移动应用程序办理入境手续。

根据新规定，外国公民需在平台上建立个人账户，并在出行前完成登记。

申请人应至少在入境前72小时提交申请。审核通过后，系统将生成个人二维码，二维码有效期为90天。

建筑行业全面数字化

7月起，《建筑法典》正式生效，建筑行业将逐步转向数字化管理和统一数字平台运行模式。

新法对建筑企业提出更严格要求，并建立持证企业电子名录。国家技术标准化研究院将成为建筑规范制定和更新的统一机构。

为实现数字系统整合，哈萨克斯坦已建立统一建筑门户网站Qportal.kz，整合建设规划、审查和监督系统。

此外，从土地购买到项目投入使用的全部建设流程，都将在E-Qurylys平台上实现全程数字化管理。

强化地震安全和行业问责

根据《建筑法典》，政府将建立不诚信建筑企业名单，并通过电子政务平台（eGov）和主管部门网站向社会公开。

同时，地震危险区域内建筑将实施强制性建筑护照制度、结构体系测试，并要求一级重要设施安装地震监测站。

建筑领域专业人员的责任也将进一步强化。今后，不仅企业需承担责任，具体工程师和建筑专业人员也将承担个人责任。违规行为可能面临吊销执业资格甚至刑事处罚。

天然气价格或上涨

能源部副部长凯尔汗·图特克什巴耶夫（Қайырхан Тұтқышбаев）表示，7月起，商品天然气价格最高可能上涨33%。

他指出，此次调价主要与新供暖季准备工作和天然气基础设施升级有关。

根据官方数据，哈萨克斯坦天然气接入率和消费量持续增长。预计2026年全国天然气消费量将再增加10亿立方米。

海外网购新规实施

自7月起，欧亚经济联盟成员国，包括哈萨克斯坦，将对通过境外电商平台购买的部分商品征收新税。

消费者通过Temu、AliExpress、iHerb等平台购买单件价值超过200欧元的商品时，需缴纳21.8%的综合税费。其中包括5%的关税和16%的增值税。价值低于200欧元的商品则继续沿用现行规定。

电动滑板车管理趋严

自7月1日起，哈萨克斯坦将实施新的电动滑板车管理规定。

新规禁止电动滑板车在人行道上行驶，仅允许年满18岁且持有驾驶证的公民租赁使用。同时，所有电动滑板车必须配备登记号码和强制保险。

租赁平台还将要求用户填写个人身份号码（ЖСН），以自动核验驾驶资格和是否被限制驾驶。共享电动滑板车最高时速为25公里。

数据显示，2025年，哈萨克斯坦共发生139起由电动滑板车驾驶员造成的交通事故，造成149人受伤。

征兵程序全面数字化

自7月4日起，哈萨克斯坦征兵程序数字化改革正式实施。

国防事务部门将通过国家机关数字信息系统获取应征人员信息，征兵委员会决定将以电子协议形式作出。

入伍命令将通过数字系统签发，医疗鉴定结果以及服役适应程度等信息也将录入数字档案卡。

多条国际航线恢复和开通

7月3日至8月31日期间，FlyArystan航空公司将开通阿斯塔纳至坦奇（伊塞克湖）直飞航线，每周一和周五执飞，机票价格3.7万坚戈起。

自7月10日起，阿斯塔纳航空公司（Air Astana）将恢复阿斯塔纳至迪拜航线，航班将绕开伊朗领空，经巴基斯坦飞行。

自7月31日起，SunExpress航空公司将开通伊兹密尔—阿拉木图—伊兹密尔航线，并计划运营至2026年10月底，每周执飞两班。

高校招生进入关键阶段

全国高校招生委员会已于6月20日开始工作。

计划参加国家奖学金（公费）竞争的申请人需于7月13日至20日期间提交申请，并在此期间确定报考专业和高校。

申请人可通过任意高校招生委员会提交申请。科学和高等教育部将于8月10日前公布奖学金获得者名单。

阿斯塔纳日带来额外假期

7月6日是阿斯塔纳日，全国将增加一天公共假期。

今年7月6日恰逢星期一，因此实行五天工作制的居民将连续休息三天，即7月4日至6日。

实行六天工作制的居民则于7月4日正常上班，并于7月5日至6日休息。