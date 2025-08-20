中文
    14:45, 20 八月份 2025 | GMT +5

    7月哈萨克斯坦汽车产量同比增长50%

    哈萨克国际通讯社讯）据国家统计局数据，2025年7月，哈萨克斯坦共生产汽车 1.18万辆，总价值 1,649亿坚戈，同比增长 50.1%。其中，主要增长来自乘用车生产，而卡车产量则有所下降。

    哈国企业投资720亿在阿拉木图建厂 生产中国凯翼品牌汽车
    Фото: Kazinform

    去年同期，哈萨克斯坦汽车产量为7,839辆，总价值1,009亿坚戈。今年1月至7月，哈萨克斯坦共生产各类汽车 8.33万辆，总价值 1.16万亿坚戈，比2024年同期增长 16.7%。目前，汽车工业在全国机械制造业中的占比已达 40.7%。

    • 乘用车：75,400辆，同比增长 19%；

    • 卡车：4,091辆，同比下降 10.5%；

    • 客车：1,361辆，同比增长 5.5%。

    2025年前七个月，产量排名前五的品牌为：

    • Hyundai —— 30,800辆

    • Chevrolet —— 16,600辆

    • Kia —— 14,800辆

    • Jetour —— 7,100辆

    • Jac —— 5,600辆

    最受欢迎的车型包括：

    • Chevrolet Cobalt —— 13,600辆

    • Hyundai Tucson —— 11,800辆

    • Kia Sportage —— 7,000辆

    • Hyundai Elantra —— 4,900辆

    • Hyundai Mufasa —— 4,600辆

    【编译：达娜】

