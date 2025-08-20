7月哈萨克斯坦汽车产量同比增长50%

去年同期，哈萨克斯坦汽车产量为7,839辆，总价值1,009亿坚戈。今年1月至7月，哈萨克斯坦共生产各类汽车 8.33万辆，总价值 1.16万亿坚戈，比2024年同期增长 16.7%。目前，汽车工业在全国机械制造业中的占比已达 40.7%。

乘用车：75,400辆，同比增长 19%；

卡车：4,091辆，同比下降 10.5%；

客车：1,361辆，同比增长 5.5%。

2025年前七个月，产量排名前五的品牌为：

Hyundai —— 30,800辆

Chevrolet —— 16,600辆

Kia —— 14,800辆

Jetour —— 7,100辆

Jac —— 5,600辆

最受欢迎的车型包括：

Chevrolet Cobalt —— 13,600辆

Hyundai Tucson —— 11,800辆

Kia Sportage —— 7,000辆

Hyundai Elantra —— 4,900辆

Hyundai Mufasa —— 4,600辆

【编译：达娜】