14:45, 20 八月份 2025 | GMT +5
7月哈萨克斯坦汽车产量同比增长50%
（哈萨克国际通讯社讯）据国家统计局数据，2025年7月，哈萨克斯坦共生产汽车 1.18万辆，总价值 1,649亿坚戈，同比增长 50.1%。其中，主要增长来自乘用车生产，而卡车产量则有所下降。
去年同期，哈萨克斯坦汽车产量为7,839辆，总价值1,009亿坚戈。今年1月至7月，哈萨克斯坦共生产各类汽车 8.33万辆，总价值 1.16万亿坚戈，比2024年同期增长 16.7%。目前，汽车工业在全国机械制造业中的占比已达 40.7%。
乘用车：75,400辆，同比增长 19%；
卡车：4,091辆，同比下降 10.5%；
客车：1,361辆，同比增长 5.5%。
2025年前七个月，产量排名前五的品牌为：
Hyundai —— 30,800辆
Chevrolet —— 16,600辆
Kia —— 14,800辆
Jetour —— 7,100辆
Jac —— 5,600辆
最受欢迎的车型包括：
Chevrolet Cobalt —— 13,600辆
Hyundai Tucson —— 11,800辆
Kia Sportage —— 7,000辆
Hyundai Elantra —— 4,900辆
Hyundai Mufasa —— 4,600辆
【编译：达娜】