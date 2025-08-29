中文
    哈萨克斯坦7月银行利润排名出炉

    哈萨克国际通讯社讯）据斜体字援引哈萨克斯坦央行的统计数据报道，2025年前7个月，哈萨克斯坦银行业实现净利润1.6万亿坚戈，其中7月利润为2620亿坚戈。

    哈萨克斯坦拟简化外资银行设立子行分行条件
    Фото:Shutterstock

    在本月的盈利排行榜中，部分银行的排名出现了变化。中央信贷银行（Bank CenterCredit）上升两位，以540亿坚戈的利润位列第三，较6月增长30%。Alatau City Bank（前身为Jusan Bank）保持第四位，7月利润为145亿坚戈。ForteBank则由第三降至第五，月利润大幅下滑至114亿坚戈（6月为253亿坚戈）。

    7月银行利润前五名

    1. 人民银行（Halyk Bank） —— 990亿坚戈，年初至今累计5730亿坚戈；

    2. Kaspi Bank —— 540亿坚戈，累计3190亿坚戈；

    3. 中央信贷银行（Bank CenterCredit） —— 229亿坚戈，累计1600亿坚戈；

    4. Alatau City Bank —— 145亿坚戈，累计1158亿坚戈；

    5. ForteBank —— 114亿坚戈，累计1093亿坚戈。

    紧随其后的是家庭银行，7月盈利107亿坚戈（累计745亿坚戈），以及花旗银行哈萨克斯坦分行，利润为94亿坚戈。

    进入前十的还有RBK银行、家庭信贷银行（Home Credit Bank）和 Bereke Bank。

    值得注意的是，7月唯一出现亏损的银行是韩国的BNK商业银行，其在资产规模方面仍然位列末位。

    【编译：达娜】

