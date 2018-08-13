8月13日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/8月13日 -- 哈通社为各位读者总结8月13日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月13日,星期一

8月13日是阳历一年中的第225天，离全年的结束还有140（闰年则还有141）。



世界各国/地区节日：

国际左撇子日 国际左撇子日是一个由一些左撇子组织号召和组织专为左撇子而设的节日，时间为每年的8月13日。

突尼斯全国妇女节 突尼斯共和国，通称突尼斯，位于北非、隶属于马格里布地区，东北部紧邻地中海。每年8月13日为突尼斯妇女节。

中非独立日 中非共和国位于中部非洲的国家，其前身为法属乌班吉-夏利领地，是法国位于非洲的殖民地之一。1960年8月13日中非共和国。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1920年 哈萨克斯坦首个通讯社--哈萨克国际通讯社（前身为俄罗斯电讯社驻奥伦堡分社）成立。

2007年 哈萨克斯坦著名作家、剧作家热合木江·沃塔尔巴耶夫的《黑旋风》（中文名）一书在中国出版。

2012年 哈萨克斯坦拳击运动员赛力克·萨皮耶夫获得了瓦尔·巴克奖杯(Val Barker Trophy)，一项仅授予在整个奥运拳击比赛中表现最出色，拳风最漂亮的拳击运动员的最高荣誉。

2014年 哈萨克国际通讯社同哈萨克斯坦最高法院签署合作备忘录。

【编译：冰山】