哈萨克斯坦将从8月17日恢复飞往七个国家的航班

哈通社/努尔苏丹/8月12日--哈萨克斯坦工业和基础设施发展部宣布将从8月17日起恢复飞往七个国家的国际客运航班。

据工业和基础设施发展部新闻处消息：“根据2020年8月11日哈萨克斯坦防止新冠疫情传播部门间委员会决定，并考虑到哈萨克斯坦卫生部的建议，将从2020年8月17日开始逐步恢复与阿联酋、白俄罗斯、德国、荷兰、埃及、乌克兰和俄罗斯联邦之间的国际航班。工基发展部已与上述国家的民航部门一起初步解决了恢复定期客运航班的问题。在遵守卫生和流行病学要求的情况下（测量体温、保持社交距离、配戴口罩、接受PCR检测），这些国家支持恢复与哈萨克斯坦之间的客运航班。”

工基发展部指出，要执行飞往俄罗斯的客运航班，需要俄罗斯方面的许可。

消息中还写道：“国际航线上的航班数量将根据现有的政府间航空服务协定以及每条航线上飞机的商业负荷来制定。在哈萨克斯坦和有关国家加强卫生安全措施、流行病学形势有所改善的条件下 ，将取消本国公民对上述国家的通行限制，航班和机票销售将按照航空公司网站上公布的时间表进行。”

【编译：阿拉依】