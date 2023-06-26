8国军乐队齐聚阿斯塔纳 庆祝第25个首都日

哈通社/阿斯塔纳/6月26日 – 为庆祝第25个首都日，在首都市政府和国防部的支持下，将于阿斯塔纳市举行第一届《阿斯塔纳-文化大篷车》国际军乐节。

音乐是跨越国境、拉近各国人民民间文化交流的重要方式。本次音乐节，除哈萨克斯坦武装力量军乐团外，哈萨克斯坦国防部邀请了来自阿塞拜疆、印度、中国、俄罗斯、土耳其、乌兹别克斯坦和日本武装力量的军乐队参与表演，为首都居民和旅客带来不一样的音乐盛宴。

消息称，军乐节框架下，将有500多名艺术家聚集在阿斯塔纳。演出曲目的类型也将非常广泛，包括进行曲、流行音乐、爵士乐和古典作品等。每一支军乐队都有自己独特的表演风格。

此类大规模活动的举办将对各国民间和军乐队之间的交流带来良好的影响。

军乐节将于7月6日开幕。当天19:30时，位于叶斯勒河畔的夏季露天剧场的舞台上，将上演乐队马拉松（Band Marathon）。

次日20:00时，中央公园、生命之树广场和可汗大帐商业娱乐中心内，将举行各国乐队分别参演的演出活动。

军乐节将在7月8日结束。当天12:00将在雪豹竞技场举办盛大的音乐表演。

所有演出都将免费举行，不需要购买门票。

【编译：木合塔尔·木拉提】