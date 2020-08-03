8月3日开始强化隔离限行措施再延长2周

哈通社/努尔苏丹/8月3日 – 今日起（3日），强化隔离限行措施将在全哈范围内再度延长2周时间。各州将根据各自首席卫生医师的相关命令，从3日起落实限制措施。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7月29日召开有关国内新冠肺炎（COVID-19）疫情形势的会议时，下达了关于延长隔离限行措施至8月3日的指示。

昨日，努尔苏丹市首席卫生医师詹娜·皮拉里耶娃签署了从8月3日起实施限制措施的新命令。

根据新命令，将禁止组织和举办大型娱乐、体育和其他类型的公共性活动，包括家庭聚会、追悼会、论坛、展会等。

体育训练活动仅允许个人，以及在开放空间下进行。

除个人、3人以下或一个家庭内部的成员外，禁止组织其他团体性的游览、观光活动。禁止在未经许可的河边、湖边、海滩区域游玩和下水游泳。

新命令还限制65岁以上年龄段的公民在公共场合的出行，并强制要求公民在出行期间佩戴口罩，3人以上人员出行时需注意保持2米以上的社交距离。

允许为前往工作单位出行，并且单人、3人以下或一个家庭的成员在公园内、院落、广场、沙滩等公共场所进行散步将受到许可。

命令强调，在公共场合，包括公交车辆内不和人员数量较多的场合，需严格遵守佩戴口罩和使用消毒液的规定。

在遵守检疫措施要求的前提下，户外环境下营业的食品和非食品销售集市每日营业时间将在13：00时结束（周末为9时至15时）。

3日起首都公交系统也将恢复营运，运行时间为6时至21时，未佩戴口罩的乘客将被拒绝进入车辆内部。

其他各州首席卫生医师也签署了相应的命令。

【编译：木合塔尔·木拉提】